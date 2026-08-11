Μια αδέσποτη γάτα, καλυμμένη με κόκκινες κηλίδες από άγνωστη ουσία, έχει προκαλέσει ανησυχία σε μια κοινότητα του Τέξας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προσπαθούν να την εντοπίσουν και να την απομακρύνουν με ασφάλεια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η γκρίζα γάτα εντοπίστηκε να περιφέρεται στην περιοχή του Λιγκ Σίτι, έχοντας το τρίχωμά της γεμάτο κόκκινους, κολλημένους λεκέδες. Οι εικόνες της προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους κατοίκους, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

Η υπηρεσία League City Animal Care ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προσπάθεια για την ασφαλή παγίδευση του ζώου. Παράλληλα, όμως, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην επιχειρήσουν να πιάσουν τη γάτα και να μην της αφήνουν τροφή, καθώς οι κινήσεις αυτές μπορεί να δυσκολέψουν την επιχείρηση διάσωσής της.

«Γνωρίζουμε για τη γάτα που έχει εντοπιστεί στην κοινότητα με κόκκινη βαφή ή μπογιά στο τρίχωμά της και θέλουμε όλοι να γνωρίζουν ότι αυτό το ζώο δεν έχει ξεχαστεί», ανέφερε η υπηρεσία. «Η ομάδα μας εργάζεται ενεργά για να παγιδεύσει με ασφάλεια τη γάτα και να την αναλάβει, ώστε να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται».

Σε νεότερη ενημέρωση τη Δευτέρα, οι διασώστες ανέφεραν ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, με τη βοήθεια ανθρώπων που φροντίζουν γάτες και γνωρίζουν την περιοχή όπου συχνάζει το ζώο.

Το περιστατικό, ωστόσο, έχει προκαλέσει και διάφορες υποθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πώς βρέθηκε η γάτα καλυμμένη με κόκκινη μπογιά. Ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν την ανησυχία ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση με παράνομες κυνομαχίες, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου ζώα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες δραστηριότητες σημαδεύονται με μπογιά.

«Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν συνδέονται συνήθως τα “βαμμένα” ζώα με παράνομες κυνομαχίες;» έγραψε ένας χρήστης, διερωτώμενος αν η γάτα μπορεί να είχε διαφύγει από μια τέτοια κατάσταση και αν θα έπρεπε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομων κυκλωμάτων στην περιοχή.

Ένας άλλος κάτοικος σχολίασε: «Ελπίζω να εμπλακεί η αστυνομία για να βρεθεί ποιος το έκανε. Κάποιος σίγουρα έχει βίντεο από τη στιγμή που συνέβη».

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι τοπικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ότι διεξάγεται επίσημη έρευνα για το περιστατικό, ούτε έχουν γίνει γνωστές πιθανές κατηγορίες για κακοποίηση ζώου.

Οι αρμόδιοι ζητούν από όποιον εντοπίσει τη γάτα να μην την πλησιάσει, αλλά να επικοινωνήσει με τη League City Animal Care, ενημερώνοντας για την ακριβή τοποθεσία και την ώρα που την είδε.

Στόχος είναι οι διασώστες να μπορέσουν να την παγιδεύσουν χωρίς να τρομάξει και να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον, όπου θα μπορέσουν να εξετάσουν το τρίχωμά της και να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.