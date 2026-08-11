Η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία νίκησε με 3-2 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην παράταση, θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play off του Champions League, αν αυτός αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν.

Το 3-3 του πρώτου αγώνα άφηνε τα πάντα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την πρόκριση στα play off και τελικά αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι Νορβηγοί, έπειτα από νέο θρίλερ.

Ένα θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση, με τη Μπόντο Γκλιμτ να επικρατεί τελικά με 3-2 και να παίρνει την πρόκριση, περιμένοντας να δει αν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ή τη Ναϊμέγκεν στα play off, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.