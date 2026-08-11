Ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική ιστορία παρά με πραγματικό περιστατικό αντίκρισαν αστυνομικοί στην Τακόμα, στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, όταν πλησίασαν ένα ιστιοπλοϊκό που βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά της Owen Beach.

Πάνω στο κατάστρωμα, γύρω από το τιμόνι και μέσα σε κάθε γωνιά του σκάφους βρίσκονταν δεκάδες γάτες και γατάκια. Άνθρωπος, όμως, δεν υπήρχε πουθενά.

Η Αστυνομία της Τακόμα ανέφερε ότι η Μονάδα Θαλάσσιων Υπηρεσιών έφτασε στο σκάφος στις 6 Αυγούστου, έπειτα από αναφορά για το εγκαταλελειμμένο ιστιοπλοϊκό. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν περισσότερες από 30 γάτες να ζουν σε συνθήκες που χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλείς.

Από 30 έγιναν… 54

Η πρώτη επιχείρηση διάσωσης αποκάλυψε μόνο ένα μέρος της πραγματικής έκτασης της υπόθεσης.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου απομακρύνθηκαν 31 γάτες, όμως αρκετές άλλες είχαν κρυφτεί στα στενά σημεία και στις εσοχές του ιστιοπλοϊκού. Οι διασώστες επέστρεψαν και τις επόμενες ημέρες, καθώς κάθε νέα έρευνα αποκάλυπτε κι άλλα ζώα.

Τη Δευτέρα διασώθηκαν ακόμη 23, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 54 γάτες και γατάκια. Μία από αυτές έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα και διασώθηκε από πολίτη που κολύμπησε προς το μέρος της. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, πιθανότατα απέμεναν ακόμη δύο ζώα στο εσωτερικό.

«Ο καλύτερος τρόπος να το περιγράψω είναι ότι έμοιαζε με ταινία της Studio Ghibli. Ήταν σαν να ήταν δική τους η βάρκα και όλες κυκλοφορούσαν πάνω της», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Τακόμα, Τζον Κορέα σύμφωνα με την The News Tribune.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν δεκάδες γάτες συγκεντρωμένες ακόμη και γύρω από το τιμόνι του ιστιοπλοϊκού, ενώ άλλες κρύβονταν στο εσωτερικό.

Χρειάστηκε ένταλμα για να μπουν στο σκάφος

Παρότι το σκάφος έμοιαζε εγκαταλελειμμένο, παρέμενε ιδιωτική περιουσία. Για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες ελέγχου ζώων δεν μπορούσαν απλώς να μπουν στο εσωτερικό και να απομακρύνουν τις γάτες.

Οι Αρχές εξασφάλισαν ένταλμα έρευνας και στη συνέχεια ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Μονάδας Θαλάσσιων Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ζώων.

Η επιχείρηση αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς πρόκειται για ιστιοπλοϊκό με πολλούς μικρούς χώρους όπου τα φοβισμένα ζώα μπορούσαν εύκολα να κρυφτούν.

Είχαν περάσει μήνες μέσα στο σκάφος

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων που συμμετείχαν στη διάσωση δείχνουν ότι οι γάτες πιθανότατα ζούσαν στο σκάφος για μήνες ή και περισσότερο.

Παρότι ορισμένες ήταν φοβισμένες και παρουσίαζαν προβλήματα στο δέρμα και στο τρίχωμά τους, οι περισσότερες βρίσκονταν σε σχετικά καλή γενική κατάσταση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι κάποιος τούς παρείχε τροφή και νερό όσο βρίσκονταν στο ιστιοπλοϊκό.

Οι γάτες μεταφέρθηκαν στην Humane Society for Tacoma & Pierce County, όπου εξετάζονται από κτηνιάτρους και θα αποφασιστεί στη συνέχεια ποιες μπορούν να δοθούν για υιοθεσία.

Το μυστήριο με τον ιδιοκτήτη

Το ιστιοπλοϊκό είναι κανονικά καταχωρημένο και η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει τα στοιχεία νηολόγησης για να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη του.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι Αρχές προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί του, ενώ η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανό περιστατικό κακομεταχείρισης ή παραμέλησης ζώων.

Τα αποτελέσματα των κτηνιατρικών εξετάσεων, μαζί με τις συνθήκες που καταγράφηκαν μέσα στο σκάφος, αναμένεται να διαβιβαστούν στην εισαγγελία ώστε να κριθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Το πώς κατέληξαν τόσες γάτες σε ένα ιστιοπλοϊκό ανοιχτά της Τακόμα και γιατί έμειναν εκεί χωρίς άνθρωπο να τις φροντίζει παραμένει προς το παρόν ένα μυστήριο.