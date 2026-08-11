Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play off του Europa Conference League νικώντας, εκτός έδρας, με 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τόνισε πως το πιο σημαντικό ήταν το αποτέλεσμα.

Οι «πράσινοι» δεν έκαναν και την καλύτερη εμφάνισή τους, κατάφεραν όμως με γκολ των Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς να πάρουν τη νίκη, με τον Δανό τεχνικό να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, αλλά όπως είπα και στους παίκτες, είναι μία καινούργια κατάσταση, ήταν όλα καινούργια, παίξαμε για πρώτη φορά με πεντάδα στην άμυνα. Η νίκη αυτή οφείλεται στην νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά του ιατρικού επιτελείου, που έφερε πίσω γρήγορα τον Ντέσερς και φρόντισε να είναι έτοιμος ο Λιβάι Γκαρσία. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν ήττες, όμως το βασικό είναι να βελτιωνόμαστε με την επιστροφή και των άλλων παικτών.

Δεν ήταν θέμα αντιπάλου η επιλογή της πεντάδας στην άμυνα. Όταν είδα την ΤΣΣΚΑ στην Αθήνα και γνωρίζοντας τις απουσίες, κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω τη διάταξη. Είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μη χρησιμοποιήσω τετράδα, θα ήταν ρίσκο. Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και… σέξι, αλλά προχωράμε και τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλό μας, είτε τη Μπενφίκα είτε τη Χράντετς».