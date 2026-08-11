Νέο αφήγημα έντασης επιχειρούν να χτίσουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία εμφανίζουν ως «κρίσιμη κίνηση» της Αθήνας την ελληνική παρουσία στη νησίδα Ρω, κοντά στο Καστελόριζο.

Σε δημοσίευμα με εμφανώς φορτισμένη γλώσσα, τουρκικό μέσο υποστηρίζει ότι η Ελλάδα «άνοιξε σε δόμηση» νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τοποθετώντας στρατιωτικές μονάδες και εξοπλισμό.

Το επίκεντρο του δημοσιεύματος είναι η Ρω, την οποία οι Τούρκοι αποκαλούν Karaada, κάνοντας λόγο για ελληνική στρατιωτική παρουσία σε απόσταση περίπου 1.800 μέτρων από την Αντίφελλο (Κας), στην επαρχία της Αττάλειας.

«Έχτισαν καταλύματα για στρατιώτες»

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, η νησίδα Ρω, κοντά στο Καστελλόριζο, φέρεται να «άνοιξε» πριν από δύο χρόνια για έργα υποδομής.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι αρχικά δημιουργήθηκε προβλήτα για πλοία και ότι η Αθήνα «γιόρτασε» την έναρξη ακτοπλοϊκών δρομολογίων στις 18 Ιουλίου 2024.

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα προχώρησε στην εγκατάσταση στρατιωτικής δύναμης στη νησίδα και κατασκεύασε νέα καταλύματα για τη διαμονή των στρατιωτών.

Η τελετή στη Ρω και ο στρατηγός Χούπης

Στο τουρκικό κείμενο γίνεται ειδική αναφορά στην παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο οποίος παρέστη στα εγκαίνια δύο νέων ξενώνων στη Ρω, τα οποία κατασκευάστηκαν με δωρεά της οικογένειας Τσουβελεκάκη.

Στην τελετή συμμετείχαν πολιτικοί και στρατιωτικοί εκπρόσωποι, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το τουρκικό μέσο σημειώνει ότι δεν έχει γίνει γνωστό πόσο προσωπικό θα υπηρετεί στη στρατιωτική εγκατάσταση της νησίδας.

Η Ρω στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής

Η νησίδα Ρω βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωγραφικό σημείο, κοντά στο Καστελλόριζο και απέναντι από τις τουρκικές ακτές.

Γι’ αυτό και κάθε ελληνική κίνηση στην περιοχή παρουσιάζεται συχνά από τουρκικά μέσα ως «πρόκληση» ή ως στοιχείο στρατιωτικής κινητοποίησης της Αθήνας.

Το δημοσίευμα εντάσσει τη Ρω σε ένα ευρύτερο αφήγημα περί «στρατιωτικοποίησης» ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, επαναφέροντας τις γνωστές τουρκικές αιτιάσεις για το καθεστώς των νησιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο ίδιο πλαίσιο και η συμφωνία της Μέκκας

Το ίδιο τουρκικό δημοσίευμα συνδέει το θέμα με τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία.

Σύμφωνα με το κείμενο, ελληνικά κόμματα της αντιπολίτευσης φέρονται να χαρακτήρισαν τη συμφωνία «βαρύ γεωπολιτικό πλήγμα» για την Αθήνα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται και αίτημα για άμεση απόσυρση των ελληνικών συστημάτων Patriot από τη Σαουδική Αραβία.