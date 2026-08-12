Τρεις Μαροκινοί υπήκοοι που έφτασαν στη Θέουτα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μαζικής διέλευσης από το Μαρόκο, συνελήφθησαν λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους σε αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγουν δικαστήρια και αστυνομικές αρχές σχετικά με αρκετές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από τα τέλη Ιουλίου. Τα φερόμενα θύματα είναι επίσης από το Μαρόκο.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από καταγγελίες αρκετών ανήλικων κοριτσιών που ανέφεραν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση αφού διέσχισαν τα σύνορα και παρέμειναν στην αυτόνομη ισπανική πόλη.

Μέχρι τις 11 Αυγούστου, η Εθνική Αστυνομία είχε καταγράψει έξι καταγγελίες που υποβλήθηκαν από ανήλικες, όπως επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό portal maldita.es.

Τόσο οι καταγγέλλουσες, όσο και οι φερόμενοι ως δράστες, εκτιμάται ότι έφτασαν από το Μαρόκο κατά τη διάρκεια της μαζικής εισόδου στα τέλη Ιουλίου.

Οι υποθέσεις διερευνώνται ξεχωριστά, προκειμένου να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις της κάθε καταγγελίας και να προσδιοριστεί η ευθύνη των φερόμενων ως δραστών.



Δύο από τους τρεις κρατούμενους είναι σε κράτηση, ενώ δικαστής διέταξε την απέλαση του τρίτου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες στη Θέουτα.

Ένας από τους υπόπτους κατηγορείται για βιασμό και για αδίκημα κατά της δημόσιας υγείας, καθώς φέρεται επίσης να ανάγκασε το θύμα να πουλήσει ναρκωτικά. Το 4ο Προανακριτικό Δικαστήριο της Θέουτα διέταξε την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Άλλη προφυλάκιση διατάχθηκε από το 5ο Προανακριτικό Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, η αστυνομία διερευνά μια σεξουαλική επίθεση που περιλαμβάνει άγγιγμα άλλου ανηλίκου.

Η τρίτη υπόθεση αφορά μια ενήλικη γυναίκα η οποία κατήγγειλε ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση. Ο ύποπτος βρισκόταν στην Ισπανία χωρίς νόμιμη μεταναστευτική ιδιότητα και το 4ο Προανακριτικό Δικαστήριο διέταξε την απέλασή του.

Πολλές καταγγελίες μετά τη μαζική εισροή

Η κατάσταση των ανήλικων κοριτσιών που έφτασαν στη Θέουτα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της εισροής μεταναστών. Οι ιατρικές υπηρεσίες είχαν ήδη περιθάλψει τουλάχιστον τέσσερις ανήλικες μετανάστριες την περασμένη εβδομάδα για πιθανές σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ τα δικαστήρια της πόλης είχαν λάβει τουλάχιστον έξι καταγγελίες σχετικά με αυτά τα αδικήματα.



Μία από τις πρώτες έρευνες που ήρθε στο φως ξεκίνησε μετά την καταγγελία μιας ανήλικης, η οποία είχε εισέλθει στη Θέουτα κατά τη διάρκεια της μαζικής άφιξης, για υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση.

Στη συνέχεια, η Εθνική Αστυνομία ανέλαβε τις έρευνες για να διαπιστώσει τι συνέβη.



Η έρευνα για αυτά τα περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση των ανηλίκων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα και να προσδιορίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβαν χώρα οι φερόμενες επιθέσεις.