Ο ΟΦΗ κατάφερε να κατακτήσει και το Σούπερ Καπ, μετά το κύπελλο Ελλάδας, νικώντας την ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι στο Παγκρήτιο Στάδιο και το πάρτι άρχισε με την απονομή του τροπαίου.

Η περσινή σεζόν ήταν αυτή στην οποία οι Κρητικοί κατέκτησαν το 2ο κύπελλο της ιστορίας τους και η φετινή αρχίζει με την κατάκτηση του πρώτου Σούπερ Καπ.

Ακόμη ένας θρίαμβος για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, με τους οπαδούς να στήνουν το δικό τους πάρτι που κορυφώθηκε με την απονομή του τροπαίου, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, που χειροκροτούσε θερμά τους νικητές.