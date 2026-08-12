Υπάρχουν φορές που όταν μια οικογένεια κλείνει αεροπορικά εισιτήρια, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον χρήματα προκειμένου να καθίσουν οι γονείς δίπλα στα παιδιά τους. Ένας ταξιδιώτης χρεώνεται επίσης επειδή στο εισιτήριό του έχει γραφτεί λάθος ένα γράμμα στο επώνυμό του. Κάποιος άλλος περιμένει επί μήνες απάντηση για την αποζημίωση που ζήτησε έπειτα από πολύωρη καθυστέρηση. Πρόκειται για καταστάσεις γνώριμες σε εκατομμύρια επιβάτες, τις οποίες επιχειρεί να περιορίσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεγάλη αναθεώρηση των κανόνων για τα αεροπορικά ταξίδια.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προ ημερών έλαβε την τελική έγκριση του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών σε περιπτώσεις καθυστέρησης, ακύρωσης ή άρνησης επιβίβασης και περιορίζουν μια σειρά πρόσθετων χρεώσεων. Παράλληλα, θεσπίζουν πιο συγκεκριμένες προθεσμίες για την ενημέρωση των επιβατών και την εξέταση των αιτημάτων αποζημίωσης. Η εφαρμογή των νέων κανόνων θα ξεκινήσει σε περίπου έναν χρόνο από τώρα, το 2027. Ας δούμε αναλυτικά τί αλλάζει:

Παιδιά δίπλα στους γονείς χωρίς επιπλέον χρέωση

Μία από τις αλλαγές με τη μεγαλύτερη πρακτική σημασία αφορά τις οικογένειες. Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών θα μπορούν να κάθονται σε διπλανή θέση από τον γονέα, τον κηδεμόνα ή το πρόσωπο που τα συνοδεύει, χωρίς να απαιτείται η αγορά υπηρεσίας επιλογής θέσης.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες συνεχόμενες θέσεις, η αεροπορική εταιρεία θα οφείλει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να βρεθεί κατάλληλη λύση. Ανάλογη προστασία προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και για τις εγκύους, οι οποίοι θα μπορούν να κάθονται δίπλα στον συνοδό τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών θα έχουν επίσης προτεραιότητα κατά την επιβίβαση και τη μετεπιβίβαση. Για τα βρέφη και τα παιδιά που χρειάζονται καρότσι, η μεταφορά του έως την πύλη ή την είσοδο του αεροσκάφους θα γίνεται επίσης χωρίς επιπλέον κόστος, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας και η χωρητικότητα.

Δωρεάν διόρθωση του ονόματος στο εισιτήριο

Ένα απλό ορθογραφικό λάθος στο ονοματεπώνυμο μπορούσε μέχρι σήμερα να μετατραπεί σε ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία. Με το νέο καθεστώς, ο επιβάτης θα έχει δικαίωμα να ζητήσει τουλάχιστον μία δωρεάν διόρθωση του ονόματός του, αρκεί να υποβάλει το αίτημα το αργότερο 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Η δωρεάν αλλαγή θα καλύπτει ορθογραφικά λάθη, καθώς και μεταβολές που οφείλονται σε επίσημη διοικητική πράξη. Δεν θα μπορεί, ωστόσο, να χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση του εισιτηρίου σε διαφορετικό πρόσωπο.

Αυτόματη επιστροφή χρημάτων για υποβάθμιση θέσης

Σαφέστερη γίνεται και η διαδικασία για τους επιβάτες που μεταφέρονται σε χαμηλότερη κατηγορία από εκείνη για την οποία πλήρωσαν. Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να επιστρέφει αυτόματα μέρος της τιμής του εισιτηρίου, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες.

Η επιστροφή θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, στο 50% για μεγαλύτερες πτήσεις εντός της ΕΕ και για διαδρομές από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα και στο 75% για τις υπόλοιπες πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Αντίθετα, όταν ένας επιβάτης μεταφέρεται σε ανώτερη κατηγορία, η εταιρεία δεν θα μπορεί να του ζητήσει πρόσθετη πληρωμή.

Αποζημιώσεις από 250 έως 600 ευρώ

Το δικαίωμα οικονομικής αποζημίωσης διατηρείται όταν η άφιξη στον τελικό προορισμό πραγματοποιείται με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών ωρών ή όταν μια πτήση ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εφόσον δεν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις.

Τα ποσά παραμένουν στα 250 ευρώ για ταξίδια έως 1.500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για τις υπόλοιπες διαδρομές από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα, ενώ φθάνουν τα 600 ευρώ για τα μεγαλύτερα ταξίδια. Στις έκτακτες περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνονται ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, επικίνδυνη ή απείθαρχη συμπεριφορά επιβάτη, περιορισμοί της εναέριας κυκλοφορίας και απεργίες βασικών υπηρεσιών αεροδρομίων ή εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η επίκληση μιας τέτοιας περίστασης δεν θα απαλλάσσει αυτομάτως την εταιρεία. Ο αερομεταφορέας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε άμεσα την ακύρωση ή την καθυστέρηση και ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να την αποτρέψει.

Απάντηση στο αίτημα μέσα σε 30 ημέρες

Η διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης αποκτά συγκεκριμένα χρονικά όρια. Όταν ένας ταξιδιώτης ενδέχεται να δικαιούται χρήματα, η εταιρεία θα πρέπει να τον ενημερώνει ηλεκτρονικά για τα δικαιώματά του μέσα σε 96 ώρες από την ολοκλήρωση του ταξιδιού και να του δίνει σαφείς οδηγίες για την υποβολή του αιτήματος.

Ο επιβάτης θα έχει προθεσμία εννέα μηνών από την ημερομηνία αναχώρησης που αναγράφεται στο εισιτήριο για να καταθέσει την αξίωσή του. Η εταιρεία θα πρέπει να επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή και, μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες, να καταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό ή να εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους της απόρριψης.

Τι προσφέρεται κατά την αναμονή

Οι νέοι κανόνες περιγράφουν αναλυτικά τι δικαιούται ο ταξιδιώτης όταν η πτήση του διαταράσσεται. Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να παρέχει δωρεάν:

Αναψυκτικά ή άλλα ροφήματα ανά δύο ώρες αναμονής.

Γεύμα μετά τη συμπλήρωση τριών ωρών.

Νέο γεύμα ανά πέντε ώρες στη συνέχεια, με ανώτατο όριο τα τρία γεύματα την ημέρα.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο τηλεφωνικές κλήσεις.

Διαμονή σε ξενοδοχείο, όταν απαιτείται μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις.

Μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και επιστροφή.

Αν η εταιρεία δεν προσφέρει την απαιτούμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να κάνει μόνος του τις αναγκαίες κρατήσεις και να ζητήσει την επιστροφή εύλογων και αναλογικών εξόδων. Στα αεροδρόμια της ΕΕ προβλέπεται επίσης δωρεάν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σημεία φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών.

Αλλαγές σε χειραποσκευές και κάρτες επιβίβασης

Κάθε επιβάτης θα μπορεί να παίρνει στην καμπίνα χωρίς επιπλέον χρέωση ένα προσωπικό αντικείμενο που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα ή δεν ξεπερνά τις προβλεπόμενες διαστάσεις. Παράλληλα, πριν αρχίσει η διαδικασία κράτησης, οι εταιρείες θα πρέπει να εμφανίζουν ως βασική επιλογή τον ναύλο που περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκριση των πραγματικών τιμών.

Οι ταξιδιώτες που έχουν ολοκληρώσει το check-in δεν θα χρεώνονται για την έκδοση έντυπης κάρτας επιβίβασης. Θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δική τους εκτυπωμένη εκδοχή της ψηφιακής κάρτας, εφόσον είναι καθαρή και αναγνώσιμη από τα σχετικά συστήματα. Τέλος, καταργείται η πρακτική του «no-show» για το ταξίδι της επιστροφής. Όποιος έχει αγοράσει εισιτήριο μετ’ επιστροφής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανονικά την πτήση επιστροφής, ακόμη κι αν δεν ταξίδεψε προς τον προορισμό του με την ίδια αεροπορική εταιρεία. Η κράτησή του δεν θα ακυρώνεται και δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετη χρέωση.