Στους κανόνες με τους οποίους μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, αναφέρθηκε η Πάρις Τζάκσον, ξεκαθαρίζοντας πως η διαμονή στο Neverland Ranch αφορούσε μόνο τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

Φιλοξενούμενη στο podcast «Call Her Daddy» της Άλεξ Κούπερ, η 28χρονη μουσικός εξήγησε ότι ο πατέρας της είχε καταστήσει απολύτως σαφές ότι τα παιχνίδια και οι εγκαταστάσεις του Neverland δεν προορίζονταν για εκείνη και τα αδέλφια της:

«Μας είχε ξεκαθαριστεί πολύ έντονα ότι όλα αυτά δεν ήταν για εμάς, δεν μας ανήκαν. Ήταν για παιδιά που προέρχονταν από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες και για παιδιά με ανίατες ασθένειες που δεν μπορούσαν να πάνε, για παράδειγμα, στη Disneyland».

Παράλληλα, θυμήθηκε τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας:

«Ξυπνούσα και πήγαινα… στο δωμάτιο που ήταν η τάξη μας και κάναμε μάθημα».

Η ίδια σημείωσε ότι ένας βασικός κανόνας παρέμεινε σταθερός σε όλη την παιδική της ηλικία: εκείνη και τα αδέλφια της, Prince και Bigi, έπρεπε πρώτα να ολοκληρώνουν τις δουλειές και τα μαθήματά τους και μόνο τότε μπορούσαν να διασκεδάσουν το Σαββατοκύριακο. Αυτό ίσχυε ακόμη και όταν η οικογένεια μετακινούνταν συνεχώς από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και δεν έμενε στο ίδιο μέρος για περισσότερο από έναν χρόνο.

Αυστηροί ήταν οι κανόνες και για την παρακολούθηση προγραμμάτων:

«Δεν μας επιτρεπόταν να βλέπουμε τηλεόραση ή ταινίες, εκτός αν τις μελετούσαμε για τον κινηματογράφο, με κλειστό ή ανοιχτό τον ήχο, ή τα Σαββατοκύριακα, εφόσον είχαμε κάνει όλα όσα έπρεπε».

Όσο για τις μάσκες προσώπου που φορούσαν στις δημόσιες εμφανίσεις τους προκειμένου να παραμένουν αγνώριστοι, η Πάρις Τζάκσον επέμεινε ότι τότε αυτό «έβγαζε νόημα»:

«[Μας έλεγαν] “Αν το κάνεις αυτό τώρα, μπορείς να πας στο Chuck E. Cheese και να είσαι φυσιολογικός, γιατί κανείς δεν θα ξέρει ποιος είσαι”».

Όταν κλήθηκε να περιγράψει τον πατέρα της, ο οποίος πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, τον χαρακτήρισε «έναν πραγματικά αστείο άνθρωπο που ήταν ο καλύτερός μου φίλος», ενώ αναφέρθηκε στον εαυτό της ως «τη μικρή πριγκίπισσα» του βασιλιά της ποπ. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι η απώλειά του ήταν «σκληρή», χαρακτηρίζοντας εκείνη τη μεταβατική περίοδο ως ένα «ταχύρρυθμο μάθημα κοινωνικών δεξιοτήτων».

Οι δύο διαλυμένοι αρραβώνες και η αποτοξίνωση

Η συζήτηση στράφηκε και στις προσωπικές της σχέσεις. Η Πάρις Τζάκσον αποκάλυψε το παρασκήνιο για τον πρώτο, μυστικό της αρραβώνα, ο οποίος έγινε ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών:

«Ο πρώτος, δεν ξέρω αν μπορείς να μετρήσεις τον πρώτο. Για μένα ήταν πραγματικός, παρόλο που ήμασταν και οι δύο σε κατάσταση μέθης από τα ναρκωτικά και το δαχτυλίδι ήταν ένα που είχε αγοράσει εκείνος με δικά μου χρήματα χωρίς να το γνωρίζω. Παρ’ όλα αυτά, η αγάπη ήταν τόσο αληθινή για μένα σε εκείνον τον πρώτο αρραβώνα».

Όσον αφορά την απόφασή της να διαλύσει το 2025 τον δεύτερο αρραβώνα της με τον μουσικό παραγωγό Τζάστιν Λονγκ, εξήγησε:

«Ήταν μια επιλογή που έπρεπε να κάνω για να είμαι ευτυχισμένη».

Περιγράφοντας τις εσωτερικές της αμφιβολίες πριν τον χωρισμό, ανέφερε:

«Υπήρχαν φορές που προσπάθησα να το τελειώσω, αλλά υπήρχε αυτή η μικρή φωνή που έλεγε: “Αλλά τι θα γινόταν αν, όσος καιρός κι αν περνούσε”, και αυτή είναι μια φωνή που έχουμε πολλοί από εμάς, το “αν είχα κάνει λίγο ακόμη υπομονή, θα είχε γίνει καλύτερα”».

Παράλληλα, στην Άλεξ Κούπερ διευκρίνισε:

«Οι απαντήσεις μου δεν ήταν αρκετές. Απλώς επειδή συνειδητοποίησα ότι κάποιος μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι είναι ο άνθρωπός μου».

Προσθέτοντας για τη σχέση της με τον Λονγκ:

«Δεν έχει σημασία ότι είσαι καλός άνθρωπος και ότι δεν πρόκειται να με απατήσεις. Αυτό δεν είναι λόγος για να μείνω».

Όπως δήλωσε, πλέον επαναπροσδιορίζει τις απαιτήσεις της:

«Δεν είμαι διατεθειμένη να παραβλέπω ένα σωρό πράγματα. Είμαι σε φάση “Ω, μπορώ να είμαι λίγο πιο επιλεκτική”. Ξέρεις, ο πήχης μπορεί να ανέβει λίγο, γιατί ιστορικά ήταν πολύ χαμηλός».

Αναφερόμενη στη μάχη της με τον εθισμό, η Πάρις Τζάκσον σημείωσε ότι παραμένει νηφάλια από την πρώτη εβδομάδα του 2020, αφού έφτασε στο «σημείο κατάρρευσης, στον πάτο». Μετά τον τελευταίο χωρισμό, πέρασε μια «άβολη… πλήρη αποτοξίνωση» κάνοντας ένα «reset», αποφεύγοντας το φλερτ, «την παρατεταμένη οπτική επαφή [και] τις παρατεταμένες αγκαλιές», δηλώνοντας ότι πλέον έχει τις προτεραιότητές της στη σωστή θέση.