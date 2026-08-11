Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα Airbus A320 την ώρα που ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έπληττε την Κολομβία κατέγραψε ένας από τους πιλότους του αεροσκάφους.

Το Airbus A320 βρισκόταν στο διεθνές αεροδρόμιο Ματεκάνια της Περέιρα και προετοιμαζόταν για απογείωση όταν άρχισε η ισχυρή σεισμική δόνηση.

Στο βίντεο που μετέδωσε η EL TIEMPO, το αεροσκάφος φαίνεται να ταλαντεύεται έντονα ενώ βρίσκεται στον διάδρομο. Η δόνηση διήρκεσε τουλάχιστον 46 δευτερόλεπτα, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και το πλήρωμα.

Μετά το τέλος της δόνησης, το Airbus συνέχισε τη διαδικασία απογείωσης και τελικά αναχώρησε από την Περέιρα.

Δείτε το βίντεο:

Ζημιές και στο αεροδρόμιο

Ο σεισμός προκάλεσε σημαντικές ζημιές και στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τμήμα της οροφής σε χώρο όπου βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι να καταρρέει.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Περέιρα, Μαουρίσιο Σαλαζάρ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο τελευταίος απολογισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Περέιρα ανεβάζει στους 66 τους νεκρούς στην πόλη, όπου δεκάδες κτίρια και κατοικίες κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό.