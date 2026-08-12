Σε τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στον Ίμερο Ροδόπης, η οποία πήρε διαστάσεις, οφείλεται σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας από τους συλληφθέντες έκαιγε χαρτιά μέσα σε βαρέλι.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική, άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. και των κατά τόπους ανακριτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τις τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας: