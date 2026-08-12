Μια απρόσμενη αλλά εξαιρετικά τιμητική διεθνής διάκριση γνώρισε το ελληνικό βιβλίο «Deepfake» του Μάκη Μαλαφέκα, καθώς η παγκόσμια ποπ σταρ Dua Lipa το συμπεριέλαβε στις επίσημες αναγνωστικές προτάσεις του δημοφιλούς της book club, Service95.



Το εθιστικό μυθιστόρημα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Foundry Editions, φιγουράρει στην πρώτη θέση της λίστας με τα ιδανικά βιβλία για ταξιδιώτες στα αεροδρόμια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του παγκόσμιου αναγνωστικού κοινού.

Το έργο βυθίζει τον αναγνώστη στη σκοτεινή πλευρά της σύγχρονης Αθήνας μέσα από μια υπερσύγχρονη νουάρ πλοκή. Με φόντο τη σκιώδη πραγματικότητα της Ελλάδας μετά την κρίση, ο συγγραφέας εξετάζει τις σκοτεινές δυνάμεις της κοινωνίας, από την άνοδο της ακροδεξιάς μέχρι τις παρασκήνιες πτυχές της πολιτικής.

Παράλληλα, το βιβλίο προσφέρει μια ματιά στη Generation X της πόλης, την τελευταία γενιά που έζησε ελεύθερα πριν την επιβίωση.



Πρόκειται για ένα γρήγορο και γεμάτο ένταση ανάγνωσμα που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον.