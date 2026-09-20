Η αστυνόμευση στην Αθήνα έχει ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς οι αρπαγές αλυσίδων από τον λαιμό γυναικών έχουν οδηγήσει την ΕΛ.ΑΣ. σε αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων της στο κέντρο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, περιπολίες και ειδικές ομάδες επιχειρούν σε περιοχές όπου καταγράφονται κλοπές, συμπλοκές, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες μορφές μικροεγκληματικότητας.

Οι πρόσφατες συλλήψεις υπόπτων για αρπαγές αλυσίδων, ακόμη και λίγη ώρα μετά τα περιστατικά, έχουν συνδεθεί από αστυνομικές πηγές με την εφαρμογή ειδικών σχεδίων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Το μοντέλο βασίζεται στη συνεχή χαρτογράφηση του κέντρου, στην ανάπτυξη διαφορετικών ομάδων ανά περιοχή και στην άμεση ανταπόκριση όταν προκύπτει περιστατικό.

Πού καταγράφονται οι περισσότερες αρπαγές αλυσίδων

Τα στοιχεία της Ασφάλειας για το 2026 δείχνουν ότι η Ομόνοια καταγράφει τις περισσότερες υποθέσεις αρπαγής αλυσίδων, με 37 περιστατικά και 17 συλλήψεις. Ακολουθεί ο Άγιος Παντελεήμονας, όπου έχουν καταγραφεί 36 περιπτώσεις και έχουν συλληφθεί 10 άτομα.

Στις περιοχές των Πατησίων και της Ακρόπολης καταγράφηκαν συνολικά 23 υποθέσεις, με 8 και 13 συλλήψεις αντίστοιχα. Στην περιοχή ευθύνης της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών καταγράφηκαν ακόμη 10 περιστατικά, για τα οποία έγιναν 15 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συλλήψεις που έχουν γίνει για τις συγκεκριμένες επιθέσεις αφορούν στην πλειονότητά τους νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής.

Το επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργεί όλο το 24ωρο και το κέντρο της Αθήνας έχει χωριστεί σε επιμέρους τομείς, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περιοχής. Στον σχεδιασμό συνυπολογίζονται οι καταγγελίες και τα παράπονα πολιτών και επαγγελματιών, αλλά και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

Δίκυκλα, πεζές περιπολίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και drones

Η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο δεν περιορίζεται σε ένα είδος περιπολίας. Στο δίκτυο συμμετέχουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ΔΙ.ΑΣ., στελέχη της Ασφάλειας, ομάδες ΟΠΚΕ, πεζές ομάδες και ειδικές μονάδες εμφανούς αστυνόμευσης.

Στους δρόμους χρησιμοποιούνται δίκυκλα, ποδήλατα, συμβατικά οχήματα, σκούτερ, αλλά και μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στο ιστορικό τρίγωνο της Αθήνας. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί drones στην επιτήρηση από αέρος.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας, με περιπολίες και ειδικές ομάδες για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας.

Οι αστυνομικές παρεμβάσεις επεκτείνονται σε πλατείες, άλση και άλλους χώρους όπου συγκεντρώνεται κόσμος, με ελέγχους και προσαγωγές όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο πρώτος βασικός τομέας περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής Αθήνας: τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, τον Φιλοπάππου, το ιστορικό κέντρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάππειο, την Πλάκα, τα Αναφιώτικα, το Θησείο, την Αποστόλου Παύλου, την Ακρόπολη, την Ερμού, το Μοναστηράκι και το Ψυρρή.

Μετά την επίθεση σε ζευγάρι τουριστών από τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούλιο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, οι δυνάμεις που περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή ενισχύθηκαν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., στόχος είναι η άμεση παρέμβαση σε περιστατικά, ιδιαίτερα σε σημεία με μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών, όπου οι δράστες μπορούν να εκμεταλλευτούν τον συνωστισμό.

«Η παρουσία μας θα είναι συνεχής, οργανωμένη και στοχευμένη»

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται το επιχειρησιακό σχέδιο στα δεδομένα που καταγράφονται καθημερινά.

«Έχουμε εκπονήσει και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με δυναμικό χαρακτήρα, το οποίο δεν παραμένει στατικό, αλλά προσαρμόζεται διαρκώς στα δεδομένα, στις πληροφορίες και στις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά».

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικές δυνάμεις επιλέγονται ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά κάθε προβλήματος, ενώ βασικός στόχος είναι η ασφάλεια κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών.

«Η παρουσία μας θα είναι συνεχής, οργανωμένη και στοχευμένη. Είμαστε αποφασισμένοι να περιορίσουμε δραστικά τις εστίες παραβατικότητας, να αντιμετωπίσουμε με συνέπεια τα φαινόμενα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουμε ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές της Αθήνας».

Ο ίδιος προσθέτει: «Η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με μία μεμονωμένη επιχείρηση. Απαιτεί καθημερινή παρουσία, σωστή αξιολόγηση των δεδομένων, ευελιξία στον σχεδιασμό και άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά και με συνέπεια».

Οι πεζές περιπολίες και οι συλλήψεις στο ιστορικό κέντρο

Ξεχωριστό κομμάτι του σχεδιασμού αφορά το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με ιδιαίτερη παρουσία στο Θησείο, το Μοναστηράκι, την Πλάκα και την Ακρόπολη.

Το 2025, από τις πεζές περιπολίες στις συγκεκριμένες περιοχές συνελήφθησαν συνολικά 520 άτομα για αδικήματα που σχετίζονται κυρίως με κλοπές. Από αυτούς, 309 ήταν αλλοδαποί και 211 ημεδαποί. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 237 συλλήψεις αλλοδαπών και 197 ημεδαπών.

Επικεφαλής της ειδικής ομάδας πεζών περιπολιών είναι ο Αστυνόμος Α’ Ιωάννης Κωνσταντακάκης. Η ομάδα κινείται από το Θησείο και το Μοναστηράκι έως την Πλάκα και την Ακρόπολη, ενώ διατηρεί καθημερινή επαφή με τους επαγγελματίες της περιοχής.

«Εμείς κινούμαστε στο εμπορικό κέντρο, με πολιτικά ρούχα. Κάθε πρωί θα περάσουμε από τα καταστήματα θα πούμε την καλημέρα μας και οι καταστηματάρχες θα μας πουν αν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους οτιδήποτε που θα χρειαζόταν τη συμβολή μας».

Ο ίδιος εξηγεί ότι η ομάδα επικεντρώνεται στη μικροεγκληματικότητα και στον εντοπισμό ατόμων που εμφανίζονται ως τουρίστες και χρησιμοποιούν τη μέθοδο της απασχόλησης για να αφαιρέσουν κινητά, πορτοφόλια και τιμαλφή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί μείωση στη δράση των πορτοφολάδων, την οποία αποδίδει στην αυξημένη αστυνομική παρουσία και στη συνεργασία των διαφορετικών ομάδων. Παράλληλα, οι καταστηματάρχες μπορούν να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις μέσω εφαρμογής επικοινωνίας όταν διαπιστώνουν κάτι ύποπτο.

Από τις ομάδες της Άμεσης Δράσης, κυρίως τη ΔΙ.ΑΣ., είχαν πραγματοποιηθεί 310 συλλήψεις για αδικήματα μικροεγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας το 2025. Από τις αρχές του 2026 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη 235 συλλήψεις για αντίστοιχες υποθέσεις.

Οι περιοχές όπου επικεντρώνεται το σχέδιο για τα ναρκωτικά

Παράλληλα με τις κλοπές και τις αρπαγές, σημαντικό τμήμα της επιχείρησης αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών και τις λεγόμενες «πιάτσες» στο κέντρο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος περιλαμβάνει την πλατεία Κλαυθμώνος, τα Προπύλαια, το ΕΚΠΑ, τη Σανταρόζα και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Ο δεύτερος καλύπτει την Ομόνοια και περιοχές όπως το Μεταξουργείο, ο Άγιος Παύλος, η πλατεία Βάθη και ο Κεραμεικός.

Ο τρίτος αφορά τον Άγιο Παντελεήμονα και τις γύρω περιοχές, μεταξύ άλλων την πλατεία Βικτωρίας, την πλατεία Αττικής, την πλατεία Αγίου Νικολάου, την πλατεία Αμερικής, την Κυψέλη και τα Πατήσια.

Στα σημεία αυτά εφαρμόζονται επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι με στόχο τις ομάδες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ στο ίδιο επιχειρησιακό πλαίσιο περιλαμβάνονται άτομα που εμπλέκονται σε συμπλοκές, κλοπές και άλλες παραβατικές συμπεριφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., ορισμένες από τις παλαιότερες πολυπληθείς «πιάτσες» ναρκωτικών, όπως στην πλατεία Δικαστηρίων και την πλατεία Κλαυθμώνος, έχουν αποδυναμωθεί μετά τους επαναλαμβανόμενους ελέγχους, ενώ η αυξημένη αστυνομική παρουσία λειτουργεί αποτρεπτικά για την επανεμφάνισή τους.