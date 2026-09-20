Σε σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης προχώρησαν οι αρχές στην Κούβα, καθώς το ρεύμα αποκαταστάθηκε μερικώς μετά το έβδομο γενικευμένο μπλακ άουτ που σημειώνεται στο νησί από την αρχή του έτους, εν μέσω οξείας ενεργειακής κρίσης και των αμερικανικών περιορισμών στον εφοδιασμό καυσίμων.

Αιτία για τη νέα εκτεταμένη βλάβη στάθηκε ένα πρόβλημα «στις γραμμές μεταφοράς» το οποίο, σε συνδυασμό με τις «ασταθείς καιρικές συνθήκες», παρέλυσε αρχικά το δυτικό τμήμα της επικράτειας, περιλαμβανομένης της Αβάνας, πριν η διακοπή επεκταθεί σχεδόν στο σύνολο της χώρας.

Η εθνική εταιρεία ηλεκτρισμού UNE ανέφερε ότι το δίκτυο επανήλθε σε 14 από τις 15 επαρχίες, με μοναδική εξαίρεση την περιοχή του Γουαντάναμο στα ανατολικά. Παρά την εξέλιξη αυτή, η ελλιπής παραγωγική ικανότητα κρατά μεγάλες ζώνες εκτός δικτύου, ενώ στην πρωτεύουσα μόλις το 48% των νοικοκυριών διέθετε ηλεκτροδότηση μέχρι αργά το βράδυ.

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Η κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο αποτυπώνεται στη μαρτυρία κατοίκου της πρωτεύουσας.

«Εδώ είχαμε περίπου τέσσερις ώρες ρεύμα το απόγευμα, στη συνέχεια κόπηκε και πάλι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λουσία Μαρτίνες, συνταξιούχος από την Αβάνα.

Το νησί των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται αντιμέτωπο με συνεχείς διακοπές, καθώς οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί είναι παλαιάς τεχνολογίας, ενώ οι περιορισμοί στη μεταφορά πετρελαίου που ισχύουν από τον Ιανουάριο δυσχεραίνουν την τροφοδοσία των μονάδων και των εφεδρικών γεννητριών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διακοπές ηλεκτροδότησης ξεπερνούν τις 30 ώρες στην Αβάνα και τις 60 συνεχόμενες ώρες στην περιφέρεια, προκαλώντας παράλληλα σοβαρές δυσλειτουργίες στην υδροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.