Το πρωινό δεν είναι απλώς το πρώτο γεύμα της ημέρας, μπορεί να καθορίσει την ενέργεια και τις διατροφικές επιλογές που θα ακολουθήσουν. Και σύμφωνα με τους ειδικούς μια αρχή με αρκετή πρωτεΐνη δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υπόλοιπη ημέρα.

Η προσθήκη τροφών πλούσιων στο συγκεκριμένο μακροθρεπτικό συστατικό μπορεί να περιορίσει τις λιγούρες, να αποτρέψει την απότομη πτώση της ενέργειας και να προστατεύσει τη μυϊκή μάζα. Τα οφέλη, μάλιστα, δεν σταματούν εκεί, αλλά επεκτείνονται στη ρύθμιση του σακχάρου, στον έλεγχο της όρεξης και στη μακροπρόθεσμη υγεία.

Ο δε συνδυασμός της πρωτεΐνης με υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά δημιουργεί ένα ισορροπημένο γεύμα που ενισχύει περαιτέρω τον κορεσμό και την ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα σταθερότερο το σάκχαρο του αίματος.

Ακολουθούν 5 σημαντικοί λόγοι για να ξεκινάτε το πρωινό σας με πρωτεΐνη, σύμφωνα με διατροφολόγους στο Real Simple, καθώς και εύκολοι τρόποι για να την εντάξετε στο πρώτο γεύμα της ημέρας.

1. Συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας

Η κατανάλωση πρωτεΐνης το πρωί βοηθά στη διατήρηση των μυών σε καλή κατάσταση. Μια επαρκής ποσότητα πρωτεΐνης στο πρωινό συμβάλλει στην κάλυψη των συνολικών ημερήσιων αναγκών και, επομένως, στην προστασία της άλιπης μυϊκής μάζας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας απώλειας βάρους, αλλά και όσο μεγαλώνουμε, καθώς και στις δύο περιπτώσεις αυξάνεται ο κίνδυνος απώλειας μυϊκού ιστού.

2. Βοηθά στη φυσική σταθεροποίηση των ορμονών

Ο τρόπος με τον οποίο διακόπτεται η νυχτερινή νηστεία έχει σημασία. Η πρωτεΐνη βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών που συνδέονται με την πείνα, όπως η γκρελίνη, ενώ έχει φανεί ότι μπορεί να ενισχύσει με φυσικό τρόπο ορμόνες κορεσμού, όπως η GLP-1.

Αυτή η επίδραση μπορεί να περιορίσει την επιθυμία για ζάχαρη και υδατάνθρακες. Επομένως, η έναρξη της ημέρας με πρωτεΐνη μπορεί να επηρεάσει θετικά τα επίπεδα σακχάρου και την ενέργεια κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας.

3. Ρυθμίζει καλύτερα την όρεξη

Έρευνες δείχνουν ότι ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μπορεί να μειώσει την κατανάλωση σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας και να υποστηρίξει τη ρύθμιση της όρεξης, επηρεάζοντας τις ορμόνες που σχετίζονται με την πείνα και τον κορεσμό.

Αντίθετα, η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης το πρωί μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση θερμίδων κατά την υπόλοιπη ημέρα. Έπειτα από ένα γεύμα που περιέχει ελάχιστη πρωτεΐνη, η πείνα επιστρέφει γρηγορότερα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συχνότερο τσιμπολόγημα ή στην κατανάλωση μεγαλύτερων γευμάτων το μεσημέρι και το βράδυ.

4. Αποτρέπει την απότομη πτώση της ενέργειας

Η παράλειψη της πρωτεΐνης από το πρώτο γεύμα της ημέρας – ή ακόμη χειρότερα η έναρξη του πρωινού με ζάχαρη ή επεξεργασμένους υδατάνθρακες – μπορεί να προκαλέσει έντονες αυξομειώσεις στα επίπεδα σακχάρου του αίματος. Αυτές οι διακυμάνσεις οδηγούν στην κλασική πτώση της ενέργειας στα μέσα του πρωινού, σε κόπωση και σε δυσκολία συγκέντρωσης.

Συχνά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιος αισθάνεται ότι χρειάζεται συνεχώς σνακ, περισσότερη καφεΐνη ή επιπλέον υδατάνθρακες απλώς και μόνο για να αντέξει μέχρι το μεσημεριανό γεύμα. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις ειδικών, ένα τέτοιο διατροφικό μοτίβο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης αντίστασης στην ινσουλίνη, διαβήτη και ανεπιθύμητης αύξησης του σωματικού βάρους.

5. Αυξάνει τη συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών

Όταν επιλέγετε μια ποιοτική πηγή πρωτεΐνης για το πρωινό, μπορείτε ταυτόχρονα να προσλάβετε και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αντί να καταφεύγετε σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα χαμηλής διατροφικής αξίας.

Οι ειδικοί συνιστούν να εξετάζετε το συνολικό διατροφικό «πακέτο» κάθε τροφίμου. Προτιμήστε πηγές πρωτεΐνης που παρέχουν επίσης φυτικές ίνες, βιταμίνες και υγιεινά λιπαρά. Πρόκειται για στοιχεία που μεταξύ άλλων συμβάλουν στη μείωση του μακροπρόθεσμου κινδύνου καρδιοπάθειας, άνοιας και χρόνιας φλεγμονής.

Αντίθετα, όταν η πρωτεΐνη συνοδεύεται από μεγάλη ποσότητα κορεσμένων λιπαρών και καθόλου φυτικές ίνες, η συγκεκριμένη επιλογή δεν θεωρείται εξίσου ωφέλιμη.

Κάντε το πρωινό σας πιο δημιουργικό και απολαυστικό

Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μια άνοστη μπάρα ή σε ένα ρόφημα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ενδιαφέρον και χορταστικό γεύμα, που θα σας προσφέρει θρέψη και ικανοποίηση.

Στις πηγές πρωτεΐνης που μπορούν να ενταχθούν στο πρωινό περιλαμβάνονται:

Τα αυγά ή τα ασπράδια αυγών

Το στραγγιστό γιαούρτι

Το κοτόπουλο

Η γαλοπούλα

Το κεφίρ

Το τυρί κότατζ

Το τόφου

Το τέμπε

Η βρώμη ή οι σπόροι chia με προσθήκη πρωτεΐνης σε σκόνη

Οι φακές

Τα φασόλια

Διαφορετικοί συνδυασμοί των παραπάνω τροφών δημιουργούν ένα εξαιρετικά γευστικό και πλούσιο σε πρωτεΐνη πρωινό. Για παράδειγμα μπορείτε να συνδυάσετε το στραγγιστό γιαούρτι με βρώμη, σπόρους chia και φρέσκα φρούτα, να φτιάξετε ομελέτα με τεμπε ή φασόλια, γαλοπούλα ή κοτόπουλο, ένα σάντουιτς με κότατζ, αβοκάντο και γαλοπούλα, ακόμη και μια δροσερή φακοσαλάτα με πορτοκάλι και φρέσκα λαχανικά ή να δοκιμάσετε ένα smoothie με κεφίρ.

Στην πραγματικότητα, μπορείτε να επιλέξετε μια οποιαδήποτε αγαπημένη πηγή πρωτεΐνης. Αυτό που έχει σημασία είναι η πρωτεΐνη να αποτελεί μέρος ενός ισορροπημένου γεύματος, μαζί με φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά, ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερο κορεσμό, σταθερότερη ενέργεια και καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου.