Η Έλλη Τρίγγου, την περσινή σεζόν, ήταν η «Αγία» της θεατρικής Αθήνας, προκαλώντας θετικές εντυπώσεις ως «αθανασία». Μετά τον επιτυχημένο πρώτο κύκλο παραστάσεων, το έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη που αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, αυτή τη φορά σε νέα θεατρική στέγη, στο Σύγχρονο Θέατρο.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η αινιγματική και αμφιλεγόμενη Αθανασία, μια γυναίκα που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην πίστη και την εξαπάτηση, στο θαύμα και την πραγματικότητα, στην ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει και στη δύναμη εκείνου που ξέρει να διαχειρίζεται αυτή την ανάγκη.

Η Νεφέλη Μαϊστράλη, εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου και παραδίδει επί σκηνής το θεατρικό έργο «αθανασία».

Το ρόλο της α(Α)θανασίας φέρνει στο σήμερα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Έλλη Τρίγγου και υιοθετεί όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς. Μαζί με τους: Θανάση Βλαβιανό, Ελισαίο Βλάχο, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργο Νούση και Τζίνη Παπαδοπούλου, συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το «θαύμα» συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα.

Το πρωτότυπο έργο «αθανασία» παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να μεταφέρει στους πιστούς το μήνυμά Του. Βασίζει όλη της την θεωρία σε μια ιδιαιτερότητα του δέρματός της, που διατηρεί όσα χαράζονται πάνω του. Αμφισβητείται απ’ τον περίγυρό της αλλά σύντομα, βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παγιωθεί ως «η ενδιάμεση» του Θεού. Ιδρύει την δημοφιλή παραθρησκευτική οργάνωση «Χείρα Θεού» και καταφέρνει να γίνει μια θρησκευτική περσόνα με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή που κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρήματα, εξαλείφοντας όποιον σταθεί εμπόδιο στο «θεάρεστο» έργο της.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο-Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Μουσική σύνθεση: Ερατώ Κρεμμύδα

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία – Προβολή στα Μ.Μ.Ε.: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Αναματερού

Παραγωγή: Ομάδα Νάμα Λυκόφως Ι.Κ.Ε

Παίζουν: Θανάσης Βλαβιανός, Ελισαίος Βλάχος, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Έλλη Τρίγγου

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου 2026

Διάρκεια: 100 λεπτά

Εισιτήρια

Προσφορά early bird: Τα πρώτα 100 εισιτήρια στην τιμή των 12€

Α’ Ζώνη: Κανονικό 20€, Μειωμένα 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 18€

Β’ Ζώνη: Κανονικό 18€, Μειωμένα 16€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€

Γ’ Ζώνη & Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Σύγχρονο Θέατρο

Ευμολπιδών 45, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3464380