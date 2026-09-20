Το αδιαμφισβήτητο σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσαν οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας την εβδομάδα που τελειώνει σήμερα.

Τελευταία ήταν η μέτρηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά» η οποία επιβεβαίωσε την κυριαρχία της κυβερνώσας παράταξης με ποσοστό 30,3% στην εκτίμηση ψήφου.

Βασικός στόχος όχι μόνο του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και των πολιτικών τους αντιπάλων ήταν να διαπιστώσουν πως είδαν οι πολίτες τις εξαγγελίες όλων τους στη ΔΕΘ.

Το κυβερνητικό επιτελείο αποκωδικοποιεί τα μηνύματα της δημοσκοπικής κάλπης με συγκρατημένη αισιοδοξία, βλέποντας τη στρατηγική του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αποδίδει καρπούς. Παράλληλα, όμως η κυβέρνηση σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της θέλοντας να περάσει στους ψηφοφόρους ότι έχει πλάνο τετραετίας ενώ οδεύοντας προς τις εθνικές εκλογές εστιάζει στην καθημερινότητα, την οικονομία αλλά και τη συσπείρωση της παράταξης.

Κοινό σημείο όλων των μετρήσεων είναι εκτός από την πρώτη και με διαφορά ΝΔ, η παγίωση της ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση και η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να κλείσει την ψαλίδα. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά μονοψήφια ποσοστά.

Η πιο πρόσφατη χθεσινή δημοσκόπηση της GPO προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα για τη δυναμική των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία, με το 30,3%, δείχνει σημάδια ανάκαμψης και συσπείρωσης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Στη μάχη της δεύτερης θέσης, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα προηγείται με 15,8%, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πλησιάζοντας τον δεύτερο με 13,1%, μειώνοντας τη διαφορά τους στις 2,7 μονάδες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας:

Μοντέλο Διακυβέρνησης: Το 49,6% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ακόμη κι αν χρειαστεί να στηθούν δεύτερες κάλπες. Αντίθετα, το 47,6% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Καταλληλότητα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, συγκεντρώνοντας το 29,5%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%.

παραμένει ο κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, συγκεντρώνοντας το 29,5%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%. Το «Θέμα» Σαμαρά: Μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές εντάσεις, το 89,2% των πολιτών δηλώνει κατηγορηματικά «όχι» στη δημιουργία ενός νέου κομματικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμαρά, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας.

Πώς διαβάζει το Μαξίμου τις μετρήσεις

Στην κυβέρνηση επικρατεί ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό, διψήφιο προβάδισμα έναντι όλων των διεκδικητών της. Η ανθεκτικότητα των ποσοστών της, παρά τη φυσιολογική κυβερνητική φθορά, ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στην πολιτική σταθερότητα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο, οι επιτελείς του Μαξίμου αποφεύγουν τους πανηγυρισμούς. Αναγνωρίζουν ότι το κοινωνικό κλίμα παραμένει πιεσμένο, κυρίως λόγω της ακρίβειας και των καθημερινών προβλημάτων. Το εύρος της δεξαμενής των αναποφάσιστων, που στην έρευνα της GPO αγγίζει το 13,7%, δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών τηρεί στάση αναμονής, περιμένοντας ορατά αποτελέσματα από την υλοποίηση των κυβερνητικών υποσχέσεων.

Η στρατηγική της κυβέρνησης

Με βάση τα ευρήματα, η κυβερνητική στρατηγική αναμένεται να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες:

Στροφή στην καθημερινότητα και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα.

Το Μαξίμου θα επιδιώξει να επικοινωνήσει με μεγαλύτερη ένταση τα μέτρα στήριξης, εστιάζοντας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων για τη μείωση των φόρων και την ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Σε αυτά θα προστεθούν και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν στις αρχές της εβδομάδας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με την κυβέρνηση να προσπαθεί να περιορίσει την επίπτωση που θα έχει σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ο καλπασμός της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Προβολή του διλήμματος «σταθερότητα ή πειραματισμοί». Το γεγονός ότι ένας στους δύο πολίτες επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση αποτελεί το ισχυρότερο «χαρτί» στα χέρια του πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να αυτοπροβάλλεται ως η μοναδική ρεαλιστική επιλογή σταθερότητας, αναδεικνύοντας τον κατακερματισμό και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει μια ενιαία, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Εσωκομματική συσπείρωση

Τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής που καταγράφει η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά δίνουν στην κυβέρνηση το πράσινο φως να προχωρήσει χωρίς εσωτερικούς κλυδωνισμούς. Στόχος είναι η πλήρης συσπείρωση της κεντροδεξιάς βάσης, ανακόπτοντας τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως τόνιζαν συνεργάτες του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση δεν πρέπει να χάσει ούτε λεπτό αλλά και να αποφεύγονται τα «στραβοπατήματα» που θα μπορούσαν να πλήξουν την δυναμική της.

Κι αυτό, γιατί τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι ο δρόμος προς την αυτοδυναμία παραμένει ανοιχτός, αρκεί η καθημερινότητα του πολίτη να γίνει ο καθρέφτης της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.