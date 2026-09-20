Τι συμβαίνει όταν το FBI αποφασίζει να σταματήσει να κοιτάζει μόνο τα εγκλήματα και αρχίζει να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι serial killers;

Το «Mindhunter» του Netflix μεταφέρει την έρευνα μέσα στο μυαλό των πιο επικίνδυνων εγκληματιών, μέσα από συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν μια ανατριχιαστική πλευρά του ανθρώπινου ψυχισμού.

Η ιστορία μεταφέρει τον θεατή στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν δύο πράκτορες του FBI, ο Χόλντεν Φορντ και ο Μπιλ Τεντς, αρχίζουν να μελετούν την ψυχολογία των serial killers. Μαζί με την ψυχολόγο Γουέντι Καρ, προσπαθούν να κατανοήσουν πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που έχουν διαπράξει ακραία εγκλήματα και αν υπάρχει τρόπος να εντοπιστούν μοτίβα στη συμπεριφορά τους.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στις συνεντεύξεις με πραγματικούς serial killers. Οι διάλογοι δεν είναι απλώς ένα ακόμη στοιχείο της πλοκής, αλλά ο βασικός μηχανισμός μέσα από τον οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία. Ο Χόλντεν προσπαθεί να κάνει τους δολοφόνους να μιλήσουν, να καταλάβει τα κίνητρά τους και να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τις πράξεις τους. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται βρίσκεται και ο Εντ Κέμπερ, ενώ η σειρά αναφέρεται και σε άλλους διαβόητους εγκληματίες.

Πρωταγωνιστούν οι Τζόναθαν Γκροφ, Χολτ ΜακΚάλανι και Άννα Τορβ, ενώ δημιουργός της σειράς είναι ο Τζο Πένχολ. Σκηνοθετικά, το Mindhunter συνδέεται και με τον Ντέιβιντ Φίντσερ, ο οποίος συμμετείχε στη σκηνοθεσία και στην παραγωγή της σειράς.

Η σειρά αποτελείται από δύο σεζόν και συνδυάζει crime, μυστήριο και ψυχολογικό θρίλερ, χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά στη δράση.

Αν αναζητάτε στο Netflix ένα σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ με serial killers, έξυπνους διαλόγους και μια διαφορετική προσέγγιση στο έγκλημα, το Mindhunter είναι μια σειρά που αξίζει να μπει στη λίστα σας.