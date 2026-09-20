Το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στα Βριλήσσια έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς ένας 14χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά την επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από συνομήλικο και συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 14χρονος δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και στο σώμα, με ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή των πλευρών. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη στο νεφρό.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς υπάρχει ακόμη κίνδυνος να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, ακόμη και αφαίρεση του τραυματισμένου νεφρού.

Η ακριβής αφορμή της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση. Ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο μαθητών, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε.

Η καταγγελία και οι συλλήψεις

Το επόμενο πρωί ο πατέρας του τραυματισμένου παιδιού προσέφυγε στην Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση. Ακολούθησε η σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ανήλικος φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου. Η σχετική δικογραφία έχει σχηματιστεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά υποθέσεων βίας μεταξύ ανηλίκων που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα τις Αρχές, εντείνοντας τον προβληματισμό γύρω από την κλιμάκωση ανάλογων επεισοδίων.