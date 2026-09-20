Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα, πάντως, δεν θα είναι παντού απολύτως αίθρια, αφού τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις πάνω από τα ηπειρωτικά, προκαλώντας πρόσκαιρες βροχές και όμβρους κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo, η αστάθεια θα επηρεάσει κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιροι όμβροι και σε τμήματα των Επτανήσων. Η ΕΜΥ τοποθετεί τις περισσότερες πιθανότητες για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, καθώς και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό και σύντομο χαρακτήρα, χωρίς να αναμένεται να επηρεάσουν συνολικά τις συγκεκριμένες περιφέρειες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας τις υψηλές για τα τέλη Σεπτεμβρίου τιμές. Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κυμανθούν γενικά από 30 έως 32 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα φτάσουν τους 27 με 30 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 32. Στην Ήπειρο αναμένονται θερμοκρασίες από 13 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 14 έως 32.

Στα κεντρικά ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 32 βαθμούς και στην Πελοπόννησο από 14 έως 31. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 32 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 29 και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 28. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν κατά τόπους τους 30 βαθμούς.

Βασικό στοιχείο της ημέρας θα είναι οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Με βάση την πρόγνωση του meteo, στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά από το μεσημέρι σε βόρειους-βορειοδυτικούς. Στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, κυρίως τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά πελάγη. Η πρόγνωση της ΕΜΥ δίνει μεγαλύτερες εντάσεις σε τοπικό επίπεδο, έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενέστεροι, στα 2 με 3 και πρόσκαιρα στα 4 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι και το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 17 έως 32 βαθμούς.

Το σημερινό καλοκαιρινό διάλειμμα αναμένεται να δώσει σταδιακά τη θέση του σε πιο ασταθείς συνθήκες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, τη Δευτέρα οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα ορεινά, ενώ την Τρίτη η αστάθεια ενδέχεται να επεκταθεί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και στην Αττική. Παράλληλα, παρακολουθείται η πιθανή δημιουργία βαρομετρικού χαμηλού στο Ιόνιο μεταξύ 26 και 29 Σεπτεμβρίου, ένα προγνωστικό σενάριο που χρειάζεται ακόμη επιβεβαίωση.