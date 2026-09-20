Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής του προέδρου Τραμπ, ωστόσο το πρωί του Σαββάτου (19/9, τοπική ώρα), ένα μαχητικό του NORAD αναχαίτισε ένα αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τον απαγορευμένο εναέριο χώρο του Καμπ Ντέιβιντ.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη στην προεδρική κατοικία στα βουνά Κατόκτιν του Μέριλαντ χθες το βράδυ.

Η απόφαση της επευσμένης επιστροφής του πάντως, συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

INTERESTING: Trump left Camp David a day early Saturday night with no explanation.



The likeliest reason is the Iran situation.



Tehran sent seven conditions via Qatar and threatened "decisive war" if rejected, while U.S. embassies across the Middle East issued security warnings… — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.

Ωστόσο, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας – μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, αλλά η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ.