Το CineFIX, ο κινηματογράφος του ΕΜΣΤ, υποδέχεται την νέα σεζόν πιάνοντας το νήμα του σύγχρονου ντοκιμαντέρ με το ΡΕΥΜΑ / CURRENT, ένα νέο πρόγραμμα προβολών σε επιμέλεια της πολιτιστικής παραγωγού και εικαστικού Αντιγόνης Παπαντώνη.

Το πρόγραμμα, που θα παρουσιάζεται στο ΕΜΣΤ έως τον Μάρτιο, εστιάζει σε σύγχρονες πρακτικές του ντοκιμαντέρ που αποδεικνύουν ότι η εικόνα είναι κάτι περισσότερο από μια στατική καταγραφή του παρελθόντος – πως είναι, αντίθετα, μια ζωντανή δύναμη, ικανή να μεταμορφώσει τη μνήμη, την πολιτική και τον κόσμο μας.

Σε διάλογο με την έκθεση της Συλλογής του ΕΜΣΤ South by Southeast και όχι μόνο, το ΡΕΥΜΑ / CURRENT στρέφει τον φακό στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, φωτίζοντάς τις όχι ως σταθερές γεωγραφικές ή πολιτισμικές ενότητες, αλλά ως τόπους συνεχούς συνάντησης, ανταλλαγής και ιστορικής διαπλοκής.

Οι ταινίες, αρκετές από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξετάζουν πώς προσωπικές μνήμες, αρχεία και εμπειρίες συνδέονται με ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές και οικολογικές συνθήκες. Το ντοκιμαντέρ λειτουργεί έτσι όχι μόνο ως μέσο καταγραφής, αλλά και ως τρόπος να παρατηρήσουμε τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες η πραγματικότητα αλλάζει και αποκτά νέα νοήματα.

Η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στην Ταράτσα του Μουσείου, με το βραβευμένο ντοκιμαντέρ Fire of Love (2022) της Sara Dosa. Μετά την εναρκτήρια προβολή, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με προβολές δύο Κυριακές κάθε μήνα, στην αίθουσα προβολών, στο Μεσοπάτωμα του Μουσείου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου | 20:30

Σκηνοθεσία: Sara Dosa

Fire of Love, 2022

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς | 93’

Το Fire of Love (2022) αφηγείται την ιστορία των Γάλλων ηφαιστειολόγων Katia και Maurice Krafft, ενός ζευγαριού που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη και καταγραφή των ηφαιστείων. Μέσα από εντυπωσιακό αρχειακό υλικό, η ταινία παρουσιάζει την επιστημονική τους αφοσίωση, την κοινή τους αγάπη για τα ηφαίστεια και τη βαθιά προσωπική τους σχέση. Η εξερεύνηση των πιο επικίνδυνων ηφαιστείων του κόσμου γίνεται ταυτόχρονα το πορτρέτο ενός έρωτα που συνδέθηκε άρρηκτα με την αναζήτηση της γνώσης, την περιπέτεια και την αποδοχή του κινδύνου.

Με ελληνικούς υπότιτλους

Κυριακή 4 Οκτωβρίου | 17:00

Σκηνοθεσία: Declan McGrath, Neasa Ní Chianáin

Young Plato, 2021

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Βέλγιο | 52’

Το Άρντοϊν είναι μία εργατική περιοχή του Μπέλφαστ, που εξακολουθεί να μαστίζεται από τη φτώχεια, τα ναρκωτικά και τα όπλα, ενώ το συλλογικό τραύμα της περιόδου των αναταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένει νωπό. Ο Κέβιν Μακέρεβι όμως, διευθυντής ενός δημοτικού σχολείου της περιοχής, έχει ένα όνειρο: να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν σε έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς άλλο θυμό και βία. Για να το πετύχει αυτό, εντάσσει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, δημιουργώντας μία μικρή όαση ειρήνης και διαλογισμού, που διδάσκει τα παιδιά να σκέφτονται με το μυαλό τους και όχι με τη γροθιά τους. Περιτριγυρισμένοι από πορτρέτα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Σενέκα, οι ζωηροί μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται, να διερωτώνται, να αμφισβητούν και να φιλοσοφούν τη ζωή τους.

Με ελληνικούς υπότιτλους

Κυριακή 18 Οκτωβρίου | 17:00

Σκηνοθεσία: Rintu Thomas, Sushmit Ghosh

Writing with Fire, 2021

Ινδία | 94’

Το Writing with Fire (2021) ακολουθεί τη Meera, μια δημοσιογράφο που ανήκει στους Dalit ή ανέγγιχτους—την κατώτερη και πιο περιθωριοποιημένη κάστα της Ινδίας—,επικεφαλής ρεπόρτερ της Khabar Lahariya, μιας ανεξάρτητης ειδησεογραφικής πλατφόρμας που διευθύνεται από γυναίκες στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές. Καθώς η ομάδα μεταβαίνει από την έντυπη στην ψηφιακή δημοσιογραφία, οι ρεπόρτερ ερευνούν υποθέσεις διαφθοράς, περιστατικά βίας κατά των γυναικών και πολιτικές εξελίξεις, ενώ έρχονται αντιμέτωπες με απειλές, κοινωνικές διακρίσεις και βαθιά ριζωμένες ανισότητες. Παράλληλα, η Meera καθοδηγεί τη νεότερη δημοσιογράφο Suneeta, η οποία προσπαθεί να διεκδικήσει την επαγγελματική της ανεξαρτησία μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων οικογενειακών και κοινωνικών πιέσεων. Μέσα από την πορεία των δύο γυναικών, η ταινία αναδεικνύει τη δύναμη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και τη διεκδίκηση της γυναικείας φωνής απέναντι στην κοινωνική ανισότητα, την καταπίεση και τη βία.

Με ελληνικούς υπότιτλους.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου | 17:00

Σκηνοθεσία: Lea Glob

Apolonia, Apolonia, 2022

Δανία / Πολωνία / Γαλλία | 116’

Η σκηνοθέτις Lea Glob παρακολουθεί για 13 χρόνια τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία της Apolonia Sokol, μιας χαρισματικής ζωγράφου που μεγάλωσε στο καλλιτεχνικό περιβάλλον του Παρισιού και αναζητά τη θέση της στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Από τις σπουδές της έως την προσωπική και επαγγελματική της ενηλικίωση, η Apolonia έρχεται αντιμέτωπη με τις απαιτήσεις της δημιουργίας, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη γυναικεία ταυτότητα και τα εμπόδια που θέτει ένας κόσμος ρητά διαμορφωμένος από την πατριαρχία. Μέσα από τη μακρόχρονη σχέση των δύο γυναικών, η ταινία γίνεται ένα τρυφερό πορτρέτο για την τέχνη, την αγάπη, την ελευθερία και την προσπάθεια να παραμείνεις ο εαυτός σου.

Με ελληνικούς υπότιτλους.