Οι αμφισβητήσεις για την αντικειμενικότητα που επιδεικνύει ο ΙΣΑ στους επιθεωρησιακούς ελέγχους ιδιωτικών χώρων υγείας πυροδότησαν οξεία σύγκρουση ανάμεσα στον Γιώργο Καλλιακμάνη και τη Ματίνα Παγώνη, με φόντο την εισαγγελική έρευνα για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε τη σχετική έγκριση για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να υποστηρίζει ότι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές δυσκολεύονται να εκτελέσουν αυστηρούς ελέγχους στους συναδέλφους που τους ψηφίζουν.

Η αντιπαράθεση για τη διενέργεια των ελέγχων

Η τοποθέτηση του Γιώργου Καλλιακμάνη προκάλεσε την άμεση αντίδραση στο πάνελ, καθώς υποστήριξε: «Θα πρέπει συγγενικό σας πρόσωπο να βρεθεί σε ένα τέτοιο ιατρείο. Νιώθετε ασφαλείς αν κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο; Και δεν φταίνε οι συνδικαλιστές η πολιτεία τους βάζει να το κάνουν. Οι εκλεγμένοι; Που ψηφίζονται; Είναι παράλογο».

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δική του παρουσία ως επικεφαλής συνδικαλιστικού σωματείου στην αστυνομία, ο ίδιος ανέφερε: «Ναι, δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά τη δουλειά μου όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε… Όταν έχεις να κάνεις με μια κοινωνία ανθρώπων δεν μπορείς… Θα πρέπει συγγενικό σας πρόσωπο να βρεθεί σε ένα τέτοιο ιατρείο. Νιώθετε ασφαλείς αν κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο; Και δεν φταίνε οι συνδικαλιστές η πολιτεία τους βάζει. Εκλεγμένοι; Που ψηφίζονται; Είναι παράλογο».

Στις αναφορές αυτές αντέδρασε σε έντονο ύφος η τέως πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

«Κύριε Καλλιακμάνη αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Άρα όλοι οι γιατροί είναι ασυνείδητοι; Επειδή είναι συνδικαλιστές και πήγανε να καλύψουν τους γιατρούς; Δεν μπορείτε να προσβάλετε το σώμα των γιατρών. Δεν μπορείτε να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές γιατροί να τους καλύψουν», σημείωσε η Ματίνα Παγώνη.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης επανήλθε προτείνοντας: «Κάνε ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση και ρώτα τους ασθενείς αν νιώθουν ασφαλείς να πάνε σε ιατρείο που ελέγχει ο συνδικαλιστής γιατρός».

«Άρα κι εσύ που ήσουν συνδικαλιστής εκλεγμένος, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου», ανταπάντησε η Ματίνα Παγώνη, με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να επαναλαμβάνει: «Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε».

Απαντώντας, η Ματίνα Παγώνη τόνισε: «Τι λέτε τώρα, Εδώ έχουμε να κάνουμε με ασθενείς. Θα μας πείτε ότι οι συνδικαλιστές γιατροί χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους; Άρα κι εσύ δεν έκανες έλεγχο όταν ήσουν στη δουλειά σου; Ό,τι θέλετε λέτε. Θα μιλήσετε για τον ιατρικό κόσμο που παλεύει στα νοσοκομεία. Δεν σας επιτρέπω να θίγετε έτσι τον τον ιατρικό κόσμο».

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στη γνώση του τεχνικού εξοπλισμού, με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να αναφέρει: «Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους βάζουν. Ξέρεις εσύ αν πας τι είναι το μηχάνημα. Και να το έβλεπες θα καταλάβαινες;».

Η Ματίνα Παγώνη ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της υπογραμμίζοντας την εξειδίκευση του προσώπου που έκανε την επιθεώρηση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου: «Η μία συγκεκριμένη γιατρός ήταν ακτινολόγος και τα μηχανήματα τα γνωρίζει. Αυτές τις γενικότητες όχι σε εμάς κι όχι με τον ιατρικό κλάδο που έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Ισοπεδώνουμε τα πάντα».