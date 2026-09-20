Αν ψάχνετε έναν προορισμό που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία του βουνού με την αυθεντική ελληνική παράδοση, η Στεμνίτσα είναι το μέρος που πρέπει να επισκεφθείτε. Χτισμένη στις πλαγιές του Μαινάλου, σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων, και περιτριγυρισμένη από πυκνά έλατα, αποτελεί ιδανική επιλογή για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο, ειδικά το φθινόπωρο που η φύση είναι «ντυμένη» στα υπέροχα χρώματα της εποχής.

Η Στεμνίτσα είναι ένα από τα δημοφιλή χωριά της ορεινής Αρκαδίας. Με μια μοναδική ατμόσφαιρα, μεγαλοπρεπή πυργόσπιτα, λιθόστρωτα καλντερίμια και βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, κερδίζει τον επισκέπτη από την πρώτη επαφή. Σημείο αναφοράς της είναι το πέτρινο καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου, στην κεντρική, πέτρινη πλατεία της. Στα υπόλοιπα αξιόλογα σημεία του χωριού περιλαμβάνονται το λαογραφικό μουσείο και η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας, από τις ελάχιστες σε όλη τη χώρα.

Λόγω της απόκρημνης τοποθεσίας της, η Στεμνίτσα επί Τουρκοκρατίας αποτέλεσε καταφύγιο για τις οικογένειες επιφανών Ελλήνων, κάτι που βοήθησε στην εξέλιξη του χωριού ως ένα από τα σημαντικότερα βιοτεχνικά και εμπορικά κέντρα της Πελοποννήσου. Μάλιστα, οι καμπάνες της Στεμνίτσας απέκτησαν μεγάλη φήμη στα Βαλκάνια, ενώ ιδιαίτερη άνθιση σημείωσαν οι τέχνες της αργυροχρυσοχοΐας και της κατασκευής κηροπηγίων.

Δείτε τις φωτογραφίες