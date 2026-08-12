Από τις ακτές της Μάγχης μέχρι τη Βρετάνη και τη νοτιοανατολική Γαλλία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχες σε πολλαπλά μέτωπα φωτιάς, σε ένα ακόμη εξαιρετικά δύσκολο 24ωρο για τη χώρα.

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κάμπινγκ και δασικές περιοχές στο Πα-ντε-Καλαί, σπίτια απειλούνται από τις φλόγες στη Βρετάνη, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν για δέκατη ημέρα να επιχειρούν στο μεγάλο μέτωπο της Ντρομ.

Την ίδια ώρα, η τραγωδία στις Deux-Sèvres προσθέτει έναν βαρύ ανθρώπινο απολογισμό στη νέα έξαρση των πυρκαγιών: τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μετά την εξάπλωση φωτιάς από αγροτική έκταση σε κατοικία.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική καθώς η Météo-France έχει προειδοποιήσει ότι 45 διαμερίσματα της χώρας βρίσκονται σήμερα σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς. Η παρατεταμένη ξηρασία έχει αφήσει τη βλάστηση εξαιρετικά εύφλεκτη, ενώ οι πρόσφατες βροχές δεν ήταν αρκετές για να την ενυδατώσουν.

Πα-ντε-Καλαί: Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν – Δύο σπίτια καταστράφηκαν

Η πιο δραματική εικόνα το απόγευμα της Τετάρτης έρχεται από τις βόρειες ακτές της Γαλλίας.

Πολλαπλές εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν στις περιοχές Dannes και Mont Saint-Frieux, ανάμεσα στο Neufchâtel-Hardelot και το Camiers, με τεράστιους καπνούς να είναι ορατοί από πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε δύσβατες εκτάσεις με πυκνή βλάστηση και αμμοθίνες, αναγκάζοντας τις Αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις. Περίπου 1.200 παραθεριστές απομακρύνθηκαν προληπτικά από το κάμπινγκ Cristal d’Opale στο Camiers και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, περίπου 1.000 μετανάστες που βρίσκονταν στη δασική περιοχή του Saint-Frieux απομακρύνθηκαν επίσης, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάστηκε να μετακινηθούν από τη ζώνη κινδύνου σε περισσότερους από 2.000.

Δύο κατοικίες φέρονται να έχουν καταστραφεί από τις φλόγες, ενώ μέχρι το βράδυ δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σχεδόν 100 πυροσβέστες από το Πα-ντε-Καλαί αλλά και ενισχύσεις από γειτονικά διαμερίσματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης περίπου 40 χωροφύλακες, ελικόπτερο της Χωροφυλακής και δύο ελικόπτερα μεταφοράς νερού.

Το μέτωπο στο Dannes είχε περιοριστεί έως το απόγευμα, όμως η κατάσταση στο Mont Saint-Frieux παρέμενε δυσμενής, καθώς η φωτιά εξακολουθούσε να κινείται προς τον νότο μέσα σε δύσβατη περιοχή. Το τοπικό Κέντρο Επιχειρήσεων τέθηκε σε λειτουργία και οι Αρχές ζήτησαν από κατοίκους και επισκέπτες να μην πλησιάζουν την περιοχή.

Βρετάνη: Φωτιά δίπλα στον μεγαλιθικό χώρο του Saint-Just

Λίγες ώρες αργότερα, νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη δυτική Γαλλία, στο Saint-Just της Ille-et-Vilaine, κοντά σε έναν από τους γνωστότερους μεγαλιθικούς αρχαιολογικούς χώρους της Βρετάνης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 14:30 και εξαπλώθηκε γρήγορα μέσα σε δασική και θαμνώδη έκταση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τουλάχιστον δέκα κατοικίες θεωρήθηκαν ότι απειλούνται από τις φλόγες.

Μέχρι τις 19:00 τοπική ώρα, οι πληροφορίες από το μέτωπο έκαναν λόγο για περίπου 25 καμένα εκτάρια, με 120 πυροσβέστες να επιχειρούν και ένα αεροσκάφος Dash να πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

Οι εικόνες καπνού πάνω από την καταπράσινη μέχρι πρότινος περιοχή είναι ενδεικτικές της γεωγραφικής επέκτασης του κινδύνου: η Βρετάνη, μια περιοχή που παραδοσιακά δεν ταυτιζόταν με τις ακραίες μεσογειακές πυρκαγιές, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με συνθήκες που ευνοούν ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Ντρομ: Δέκα ημέρες μάχης και 469 πυροσβέστες και στρατιωτικοί

Στη νοτιοανατολική Γαλλία, η φωτιά στον ορεινό όγκο του Claps, κοντά στο Bellegarde-en-Diois, εξακολουθεί να απασχολεί τεράστιες δυνάμεις παρά το γεγονός ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί.

Η επιχείρηση βρίσκεται πλέον στη δέκατη ημέρα.

Συνολικά 469 πυροσβέστες και στρατιωτικοί παρέμεναν την Τετάρτη στην περιοχή, προσπαθώντας να σβήσουν επίμονες εστίες και να θωρακίσουν την περίμετρο ώστε να αποφευχθούν νέες αναζωπυρώσεις.

Η πυρκαγιά έχει διατρέξει έκταση περίπου 400 εκταρίων, ενώ η έκταση που έχει καεί υπολογίζεται στα 300 εκτάρια. Μέχρι το απόγευμα, η πρόοδος της φωτιάς παρέμενε περιορισμένη και δεν είχε σημειωθεί σημαντική επιδείνωση.

Η μάχη, όμως, συνεχίζεται. Βαρύ πυροσβεστικό ελικόπτερο είχε πραγματοποιήσει 50 ρίψεις νερού μέχρι τις 18:30, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς οι άνεμοι αναμένεται να αλλάξουν τις επόμενες ημέρες.

Τρεις άνθρωποι κάηκαν σε σπίτι στις Deux-Sèvres

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Γαλλία μετρά και ανθρώπινες ζωές. Στο Lhoumois των Deux-Sèvres, φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτική έκταση εξαπλώθηκε γρήγορα μέσα στη ξερή βλάστηση και έφτασε σε ένα αγροτικό υπόστεγο και μία κατοικία.

Οι πυροσβέστες βρήκαν αρχικά δύο απανθρακωμένες σορούς και την Τετάρτη εντοπίστηκε και τρίτο θύμα στα συντρίμμια. Η φωτιά είχε σαρώσει περίπου 20 εκτάρια πριν φτάσει στα κτίρια. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τα τρία άτομα εγκλωβίστηκαν.

Νέο μέτωπο και στη Loire-Atlantique

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Sévérac της Loire-Atlantique, όπου οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης για φωτιά που εξαπλωνόταν ελεύθερα σε δασική και θαμνώδη περιοχή.

Περισσότερο από ένα εκτάριο είχε ήδη καεί, ενώ αρκετά ακόμη απειλούνταν. Η RD17 έκλεισε στην κυκλοφορία και 55 πυροσβέστες με 25 οχήματα επιχειρούσαν στο σημείο. Σύμφωνα με την απογευματινή ενημέρωση, η μία πλευρά του μετώπου είχε συγκρατηθεί, όμως η κεφαλή της φωτιάς και το αριστερό της μέτωπο παρέμεναν ενεργά.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στο κοντινό Pornic, άλλη πυρκαγιά έκαψε περίπου 15 εκτάρια βλάστησης και ανάγκασε τις Αρχές να απομακρύνουν 60 κατοίκους, ενώ 47 σπίτια προστατεύθηκαν από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά εξαπλώνεται πλέον και εκεί όπου παλαιότερα ήταν σπάνια

Η εικόνα της Τετάρτης αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα: ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν περιορίζεται πλέον στη Μεσόγειο και στον παραδοσιακά ευάλωτο γαλλικό Νότο.

Η Météo-France προειδοποιεί ότι η ξηρασία έχει κάνει ευάλωτη τη βλάστηση τόσο στη βόρεια όσο και στη βορειοδυτική Γαλλία. Οι ζεστές και ξηρές συνθήκες που επικρατούν αυτές τις ημέρες αυξάνουν τόσο την πιθανότητα εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς όσο και την ταχύτητα με την οποία αυτή μπορεί να εξαπλωθεί.

Για σήμερα, 45 γαλλικά διαμερίσματα βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου. Η Météo-France προειδοποιεί μάλιστα ότι οι πρόσφατες καταιγίδες δεν κατάφεραν να ενυδατώσουν ουσιαστικά τη βλάστηση και ότι θα χρειαστούν πολλαπλά κύματα βροχοπτώσεων για να μειωθεί η ευφλεκτότητά της.

Έτσι, μέσα σε ένα μόνο 24ωρο, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με φωτιές στις ακτές της Μάγχης, στη Βρετάνη, στη δυτική χώρα και στις ορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Γαλλίας.

Το πύρινο καλοκαίρι δεν αφορά πλέον μόνο τον Νότο. Η φωτιά έχει απλωθεί στον χάρτη ολόκληρης της χώρας.