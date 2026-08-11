Την προφυλάκιση της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin αποφάσισαν το απόγευμα της Τρίτης ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά την πολύωρη απολογία της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστικών Αρχών, η κατηγορούμενη κρίθηκε ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς θεωρείται «ιδιαίτερα επικίνδυνη» και προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που φέρεται να πραγματοποίησε τη φονική εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φέρεται να είχε η εκτίμηση των δικαστικών λειτουργών για τη συμμετοχή που αποδίδεται στην 46χρονη στην ομάδα των δραστών.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει

Η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, καθώς φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin επί της οδού Σταδίου.

Από την επίθεση είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι άνδρες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή.

Τι υποστήριξε στην απολογία της

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση.

Παραδέχθηκε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα, υποστήριξε όμως ότι δεν βρισκόταν μπροστά από την τράπεζα την ώρα που εκδηλώθηκε η εμπρηστική επίθεση.

«Είμαι αθώα. Συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια», φέρεται να δήλωσε στην απολογία της.

Για τους συγκατηγορουμένους της υποστήριξε ότι τους γνώριζε μόνο εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο.

Αμφισβητεί την ταυτοποίηση

Κατά την απολογία της, η 46χρονη φέρεται να αμφισβήτησε τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή της.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, «δεν υπάρχει ταυτοποίησή» της στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022, όταν η υπόθεση είχε αρχειοθετηθεί.

Παράλληλα, φέρεται να έκανε λόγο για «δεδικασμένο» από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση, υποστηρίζοντας ότι η ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ανώνυμο και αόριστο email είναι απαράδεκτη.

Η απολογία της ξεκίνησε περίπου στις 12:30 και διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες.

Μέσω του συνηγόρου της κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα, ενώ στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Τι κατέθεσε η αδελφή της

Στην ανακρίτρια κατέθεσε και η αδελφή της 46χρονης.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μαζί στην πορεία και είχαν περάσει μπροστά από την τράπεζα πριν γίνει η επίθεση.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η κατάθεση αυτή ενισχύει τον ισχυρισμό της κατηγορουμένης πως δεν βρισκόταν στο σημείο την κρίσιμη στιγμή.

Η αντίδραση του δικηγόρου της

Μετά την απόφαση για προφυλάκιση, ο συνήγορος της 46χρονης αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση άδικη.

«Η σημερινή ημέρα είναι μία μέρα κακή για την ελληνική Δικαιοσύνη, γιατί η απόφαση που βγήκε υπηρετεί περισσότερο την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, εξυπηρετεί περισσότερο τις πολιτικές σκοπιμότητες παρά τους κανόνες δικαίου», δήλωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «άδικη προφυλάκιση», υποστηρίζοντας ότι καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε δοκιμασία το 5χρονο παιδί της.

Η σύλληψη στο Λονδίνο και η έκδοση στην Ελλάδα

Η 46χρονη, που ζει μόνιμα στη Βρετανία, είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου, βάσει ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της.

Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της και συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών Αρχών.

Η υπόθεση της Marfin επιστρέφει έτσι στο επίκεντρο, 16 χρόνια μετά τη φονική επίθεση, με τη Δικαιοσύνη να συνεχίζει την έρευνα και την υπεράσπιση να επιμένει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης και εμπλοκής της κατηγορουμένης.