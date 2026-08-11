Απροσδιόριστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του 34χρονου αστυνομικού της Διεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τον μηχανισμό θανάτου.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί τι το προκάλεσε.

Δεν προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Αθηνών Συμεών Μεσογίτης ενημέρωσε τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση ότι δεν εντόπισε κανένα εύρημα που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, επειδή η αιτία που προκάλεσε το πνευμονικό οίδημα παραμένει άγνωστη, ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι αστυνομικοί θέλουν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο, καθώς ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ο 34χρονος δημιούργησε ερωτήματα.

Βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού

Ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στην οδό Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, κοντά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, τουλάχιστον 15 ώρες μετά την εξαφάνισή του.

Η σορός του βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο και κλειδωμένο από μέσα.

Στα πόδια του εντοπίστηκε ένα μπουκάλι αλκοόλ, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Το αυτοκίνητο διέθετε φιμέ τζάμια, γεγονός που φαίνεται ότι συνέβαλε στο να μην γίνει αντιληπτός από περαστικούς για αρκετές ώρες.

Εξετάζονται κάμερες ασφαλείας

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όπου βρέθηκε σταθμευμένο το υπηρεσιακό όχημα.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 34χρονος βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.

Ερωτήματα είχαν προκαλέσει και τα ρούχα που φορούσε, όπως και ορισμένα σημάδια που εντοπίστηκαν στο πρόσωπο και στον λαιμό του.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προκύψει ότι τα σημάδια αυτά συνδέονται με τον θάνατό του.

Τι κατέθεσαν συνάδελφοί του

Συνεργάτες του νεκρού αστυνομικού φέρονται να ανέφεραν στους ερευνητές της υπόθεσης ότι δεν είχε εμφανίσει προβληματική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει ζητήματα στην υπηρεσία του ούτε έδειχνε να τον απασχολεί κάτι ιδιαίτερο.

Ο 34χρονος έμενε με την 38χρονη σύντροφό του στον Νέο Κόσμο. Η ίδια φέρεται να ήταν το τελευταίο άτομο που τον είχε δει το βράδυ της Κυριακής και η κατάθεσή της θεωρείται σημαντική για τη συνέχεια της έρευνας.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα θα δείξουν την αιτία

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Από αυτά αναμένεται να προκύψει αν ο θάνατος του 34χρονου συνδέεται με παθολογικά αίτια, χρήση ουσιών, κατανάλωση αλκοόλ ή άλλο παράγοντα.

Μέχρι τότε, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να δοθούν απαντήσεις στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο.