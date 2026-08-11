Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη Ελληνίδα που κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, στις 5 Μαΐου 2010.

Η κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση των δραστών, απολογήθηκε την Τρίτη στην ανακρίτρια, μετά την προθεσμία που είχε λάβει την περασμένη Παρασκευή.

Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Το απολογητικό υπόμνημα

Νωρίτερα, ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, κατέθεσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της 46χρονης κοντά στο κτήριο της Marfin την ώρα του εμπρησμού.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε στην απολογία της ότι είναι αθώα, ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια ούτε με τους συγκατηγορουμένους της, τους οποίους, όπως φέρεται να είπε, γνώριζε μόνο από τον ευρύτερο χώρο.

Τι κατέθεσε η αδελφή της

Πριν από την απολογία της 46χρονης, κατέθεσε ως μάρτυρας η αδελφή της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης βρισκόταν στην επίμαχη περιοχή μαζί με την κατηγορούμενη.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι δύο γυναίκες είχαν απλώς περάσει από το κτήριο της Marfin και δεν βρίσκονταν εκεί την ώρα της επίθεσης.

Η θέση της υπεράσπισης για τα στοιχεία

Η υπεράσπιση της 46χρονης υποστηρίζει ότι τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας από την ανάλυση φωτογραφιών δεν καταλήγουν σε ταυτοποίηση, αλλά σε περιορισμένη υποστήριξη ομοιότητας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι τα ίδια στοιχεία είχαν εξεταστεί το 2022 και είχαν οδηγήσει στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο τον πραγματογνώμονα Γ. Καραθανάση.

Κατά την υπεράσπιση, στην έκθεσή του αναφέρεται ότι από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν προκύπτει ουσιώδης διαφορά σε σχέση με την εικόνα που υπήρχε στις αρχές του 2022.

Η πλευρά της κατηγορουμένης έχει προτείνει ακόμη δύο μάρτυρες υπεράσπισης.

Εκδόθηκε από τη Βρετανία

Η 46χρονη μετήχθη στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές.

Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές.

Ενώπιον του δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ, παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα που της παρείχε το αγγλικό δίκαιο και αποδέχθηκε το αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα.

Ήδη προφυλακισμένοι οι δύο 42χρονοι

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται ως συνεργοί.

Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.

Οι συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin πραγματοποιήθηκαν έπειτα από νέα έρευνα των αστυνομικών, 16 χρόνια μετά την τραγωδία.

Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία που αξιολογήθηκαν εκ νέου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη.

Η τραγωδία της 5ης Μαΐου 2010

Η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin επί της οδού Σταδίου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Νεκροί ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

Η υπόθεση παραμένει μία από τις πιο τραγικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με τη νέα δικαστική εξέλιξη να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της φονικής επίθεσης.