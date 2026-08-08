Την Τρίτη 11 Αυγούστου θα απολογηθεί ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010.

Η κατηγορούμενη αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και, σύμφωνα με την υπεράσπισή της, αναμένεται να αμφισβητήσει τόσο τη διαδικασία ταυτοποίησής της όσο και την αξιολόγηση του οπτικού υλικού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Η 46χρονη οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Συνοδευόμενη από τον συνήγορό της, Κώστα Παπαδάκη, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να λάβει πλήρη γνώση της δικογραφίας και να προετοιμάσει την απολογία της.

Μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.

Η επιστροφή από τη Βρετανία

Η κατηγορουμένη έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης 6 Αυγούστου, συνοδευόμενη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αθήνα, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και είχε ενεργοποιηθεί ερυθρά αγγελία της Interpol.

Ενώπιον του βρετανικού δικαστηρίου συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα, χωρίς να προσφύγει κατά της διαδικασίας. Η υπεράσπιση τονίζει ότι η ίδια είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές, είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να επιστρέψει και είχε προσφερθεί να καλύψει ακόμη και τα έξοδα του ταξιδιού της. Ο Κώστας Παπαδάκης έκανε λόγο για κράτηση 25 ημερών στη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση της μεταγωγής της δεν οφειλόταν στην εντολέα του.

Αυτό αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημεία της απολογίας της: ότι δεν επιχείρησε να αποφύγει την ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά αντιθέτως έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση των Αρχών μόλις πληροφορήθηκε την έκδοση του εντάλματος.

Η κατηγορία και ο ρόλος που της αποδίδεται

Η 46χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο συνδέεται με την ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τον θάνατο των τριών εργαζομένων της Marfin. Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα που πλησίασε το υποκατάστημα της οδού Σταδίου και να είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά την επίθεση.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι σε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται μία γυναίκα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να κινείται κοντά στον άνδρα που φέρεται να έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη της τράπεζας, διευκολύνοντας τη ρίψη των βομβών μολότοφ. Δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία της δικογραφίας αναφέρουν ακόμη ότι η συγκεκριμένη γυναίκα συγκαταλέγεται στις δύο γυναικείες παρουσίες που φέρονται να βρίσκονταν στην ομάδα των δραστών.

Σε καταθέσεις εργαζομένων αποδίδεται επίσης σε γυναίκα της ομάδας η φράση «Κάψτε τους». Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, είναι εάν η συγκεκριμένη παρουσία μπορεί να συνδεθεί με ασφάλεια με την 46χρονη. Η κατηγορουμένη αρνείται τόσο ότι βρισκόταν μπροστά στο υποκατάστημα όσο και ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στις ενέργειες που οδήγησαν στη φονική πυρκαγιά. Μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης ισχύει πλήρως το τεκμήριο της αθωότητάς της.

Η νέα έρευνα που άνοιξε ξανά τον φάκελο

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο 16 χρόνια μετά την επίθεση, έπειτα από νέα έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στις Αρχές, συνοδευόμενο από οπτικό υλικό και πληροφορίες για πρόσωπα που υποτίθεται ότι συμμετείχαν στα γεγονότα.

Το νέο υλικό συνδυάστηκε με φωτογραφίες που είχαν κατασχεθεί το 2020, στο πλαίσιο διαφορετικής έρευνας της Αντιτρομοκρατικής για αποθήκη με εκρηκτικά στο Κουκάκι. Σε φωτογραφίες από διακοπές του 2009 φέρονται να εμφανίζονται μαζί πρόσωπα που σήμερα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι αστυνομικοί αντιπαρέβαλαν αυτές τις εικόνες με φωτογραφίες και βίντεο από την πορεία και την επίθεση στη Marfin.

Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εφάρμοσαν νεότερες μεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας, ανακτώντας δεδομένα χαμηλής ποιότητας από το σύστημα καταγραφής της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίστηκε το χρονικό σημείο των επιθέσεων και επιχειρήθηκε να συνδεθούν οι κινήσεις των προσώπων που εμφανίζονται στα διαφορετικά βίντεο.

Για τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη προφυλακιστεί, η αστυνομική έρευνα φέρεται να βασίστηκε στην αντιπαραβολή χαρακτηριστικών αντικειμένων, όπως σακίδια και υποδήματα. Για την 46χρονη, όμως, τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά αφορούν κυρίως τον σωματότυπο, το ύψος, τα μαλλιά, τον ρουχισμό και άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς το πρόσωπο της γυναίκας που εμφανίζεται στις λήψεις είναι καλυμμένο.

Τι αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία της

Η υπερασπιστική γραμμή αναμένεται να στηριχθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η πλήρης άρνηση της παρουσίας της 46χρονης μπροστά στη Marfin την ώρα της επίθεσης. Η ίδια παραδέχεται ότι συμμετείχε στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010, όπως δεκάδες χιλιάδες πολίτες, αλλά υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στο σημείο του εμπρησμού και δεν ακολούθησε την ομάδα που επιτέθηκε στο υποκατάστημα.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την αμφισβήτηση της ταυτοποίησης. Ο Κώστας Παπαδάκης δήλωσε ότι, με βάση όσα γνωρίζει μέχρι σήμερα από τη δικογραφία, η αναφορά σε «ταυτοποίηση προσώπου» είναι ψευδής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η υπεράσπιση αναμένεται να επισημάνει ότι το πρόσωπο της γυναίκας στις επίμαχες λήψεις δεν διακρίνεται και ότι στοιχεία όπως ο σωματότυπος, το ύψος ή τα μαλλιά δεν επαρκούν από μόνα τους για ασφαλή εξατομίκευση.

«Είναι αθώα, το δηλώνει από την πρώτη στιγμή, δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις», ανέφερε ο συνήγορός της, προσθέτοντας ότι θα εξετάσει αναλυτικά το σύνολο του υλικού πριν από την απολογία.

Ο τρίτος άξονας αναμένεται να αφορά τη σχέση της με άλλα πρόσωπα της δικογραφίας. Η ύπαρξη κοινών φωτογραφιών ή κοινωνικών επαφών, θα υποστηρίξει η υπεράσπιση, δεν αποδεικνύει συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια ούτε οργανωμένη παρουσία στην ομάδα που επιτέθηκε στην τράπεζα.

Ο τέταρτος άξονας συνδέεται με τη συμπεριφορά της μετά την έκδοση του εντάλματος. Η συναίνεσή της στην έκδοση, η επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές και η πρόθεσή της να ταξιδέψει στην Αθήνα θα προβληθούν ως στοιχεία που, κατά την υπεράσπιση, δεν συνάδουν με στάση φυγής ή αποφυγής της Δικαιοσύνης.

Τα ερωτήματα για την αξιολόγηση του υλικού

Η υπεράσπιση αναμένεται επίσης να θέσει ζήτημα αξιοπιστίας των συμπερασμάτων που προέκυψαν από το φωτογραφικό υλικό. Στο παρελθόν είχαν εξεταστεί διαφορετικά πρόσωπα για την ίδια επίθεση, ενώ το 2016 δύο κατηγορούμενοι για τους εμπρησμούς στη Marfin και στον «Ιανό» αθωώθηκαν ομόφωνα, με ανάλογη πρόταση της εισαγγελέως, λόγω έλλειψης επαρκών ενδείξεων.

Συνήγοροι των σημερινών κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι προηγούμενες αστυνομικές έρευνες είχαν καταλήξει σε διαφορετικές ταυτοποιήσεις προσώπων, βασισμένες επίσης σε φωτογραφίες και ανώνυμες πληροφορίες. Η πλευρά της κατηγορίας αντιτείνει ότι αυτή τη φορά έχει αξιοποιηθεί μεγαλύτερος όγκος υλικού και πιο σύγχρονες μέθοδοι ψηφιακής ανάλυσης. Η αποδεικτική αξία αυτών των συγκρίσεων θα αποτελέσει ένα από τα κεντρικά ζητήματα της ανάκρισης και, εφόσον υπάρξει παραπομπή, της μελλοντικής δίκης.

Οι δύο προσωρινά κρατούμενοι

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι επίσης αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στον έναν αποδίδεται ρόλος συντονισμού της ομάδας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είναι ο άνδρας που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη και αδικήματα σχετικά με εκρηκτικές ύλες. Μετά την απολογία της 46χρονης, η ανάκριση θα συνεχιστεί με την αξιολόγηση του συνόλου των μαρτυρικών καταθέσεων, των τεχνικών εκθέσεων και του οπτικού υλικού.