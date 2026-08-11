Σε τέσσερις συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα προχώρησε η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του ΠΣ, μετά την άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), σε Αττική, Ζάκυνθο και Λέσβο.

Όπως έγινε γνωστό από το ΠΣ, συνελήφθησαν δύο άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψησταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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