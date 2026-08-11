Σε λειτουργία τίθεται το σύστημα υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα (δικαιώματα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikaiomata.aade.gr, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1165/2026).

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους εν όλω ή εν μέρει.

Τα δικαιώματα μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

Τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται αποτελούν βάση για την καταβολή της ενίσχυσης «Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα».

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά από τον μεταβιβαστή με χρήση των προσωπικών κωδικών του TAXISnet.

Η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται από τον αποδέκτη της αίτησης μεταβίβασης, ο οποίος δηλώνει την αποδοχή της μεταβίβασης, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης, λόγω κληρονομιάς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υποστηρίζονται εννέα κατηγορίες μεταβίβασης:

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων, λόγω κληρονομιάς Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης Αλλαγή προσωπικών στοιχείων Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με/χωρίς γη Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη Μεταβίβαση δικαιωμάτων, λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με/χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων που έχουν κατανεμηθεί από τα περιφερειακά αποθέματα έτους 2023-2025, πλην των περιπτώσεων κληρονομιάς ή ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: