Όταν μιλάμε για τον έλεγχο του σακχάρου, η προσοχή συνήθως πέφτει στο τι υπάρχει στο πιάτο: πόσοι υδατάνθρακες, πόση ζάχαρη, πόσες θερμίδες. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά – η ώρα που τρώτε.

Το ίδιο ακριβώς γεύμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετική απόκριση της γλυκόζης στο αίμα ανάλογα με το αν το καταναλώσετε νωρίς ή αργά το βράδυ. Και αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα λειτουργεί σύμφωνα με το δικό του εσωτερικό ρολόι (κιρκάδιο ρυθμό): όσο περνά η ημέρα, η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται και ο οργανισμός δυσκολεύεται περισσότερο να διαχειριστεί τη γλυκόζη.

Όταν τρώμε σε ώρες που δεν συμβαδίζουν με αυτούς τους φυσικούς βιολογικούς ρυθμούς, η ικανότητα του οργανισμού να ελέγχει τη γλυκόζη μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεαστεί αρνητικά.

Δείπνο τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τον ύπνο

Παρότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη, ιδανική ώρα για δείπνο που να ταιριάζει σε όλους, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η κατανάλωση δείπνου μέσα στις δύο ώρες πριν από τον ύπνο επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει το σάκχαρο μετά το γεύμα.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η αποφυγή του δείπνου πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης, καθώς η πρόσληψη τροφής συγχρονίζεται καλύτερα με τους φυσικούς κιρκάδιους ρυθμούς του σώματος.

Μελέτη σε υγιείς ενήλικες, με συσκευές συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης, διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση του τελευταίο μεγάλου γεύματος στις 18:00 βελτίωσε τόσο τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα κατά τη διάρκεια του 24ώρου όσο και τον μεταβολισμό των λιπιδίων στο πρωινό της επόμενης ημέρας, σε σύγκριση με την κατανάλωση του ίδιου ακριβώς γεύματος στις 21:00.

Επίσης το δείπνο στις 22:00 συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης κατά τη διάρκεια της νύχτας, υψηλότερες συγκεντρώσεις ινσουλίνης και χαμηλότερη οξείδωση λιπαρών οξέων σε υγιείς ενήλικες, σε σύγκριση με την κατανάλωση του ίδιου γεύματος στις 18:00.

Γιατί έχει σημασία η ώρα του δείπνου

Η ώρα του δείπνου παίζει ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου επειδή ο κύκλος ύπνου-εγρήγορσης, δηλαδή ο κιρκάδιος ρυθμός, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τη γλυκόζη, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά μας.

Αυτό το εσωτερικό 24ωρο ρολόι επηρεάζει την έκκριση ινσουλίνης, την ευαισθησία στην ινσουλίνη, την παραγωγή γλυκόζης και την πρόσληψή της από τους ιστούς. Ως αποτέλεσμα, το ίδιο ακριβώς γεύμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετική απόκριση της γλυκόζης στο αίμα ανάλογα με την ώρα της ημέρας που καταναλώνεται.

Η ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη και να απομακρύνει τη γλυκόζη από το αίμα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδά της κατά το πρωινό και σταδιακά μειώνεται όσο προχωρά η ημέρα και φτάνουμε προς το βράδυ.

Αυτή η μεταβολή αποτελεί μέρος του φυσιολογικού κιρκάδιου ρυθμού. Άτομα που τρώνε συχνά τη νύχτα, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι σε νυχτερινές βάρδιες, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2.

Ένα γενικό συμπέρασμα από τις έρευνες είναι πως η κατανάλωση του πρώτου γεύματος πριν από τις 08:00 και του τελευταίου γεύματος πριν από τις 19:00 ενδέχεται να μειώνει μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.