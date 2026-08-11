Ένα βίντεο που ξεπέρασε τις 1,6 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X αποτυπώνει τον Ροντ Στιούαρτ να ερμηνεύει το «Maggie May», εμφανίζοντας σε αρκετά σημεία σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ήρθε στη δημοσιότητα λίγο πριν ο 81χρονος καλλιτέχνης οδηγηθεί στο νοσοκομείο, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της προγραμματισμένης εμφάνισής του στο Riverbend Music Center του Σινσινάτι, στο Οχάιο.

Η επίσημη ενημέρωση από διοργανωτές και υπεύθυνους του χώρου ξεκαθάρισε την κατάσταση μέσω ανακοίνωσης στα social media:

«Λόγω μιας απρόβλεπτης αλλά μικρής ιατρικής διαδικασίας που χρειάστηκε άμεση αντιμετώπιση, η εμφάνιση του Ροντ Στιούαρτ απόψε στο Σινσινάτι αναβάλλεται»

Οι αντιδράσεις και το σχόλιο για απόσυρση

Η εικόνα του στη σκηνή προκάλεσε κύμα σχολίων, με μερίδα του κοινού να εκφράζει την αγωνία της και άλλους να υποστηρίζουν πως έχει έρθει η στιγμή να αποχωρήσει από τη μουσική βιομηχανία.

Can someone please tell Rod Stewart that it's okay to retire!



This is embarrassing! pic.twitter.com/HMPqzY7qxV — Vince Langman (@LangmanVince) August 8, 2026

Χρήστης της πλατφόρμας σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Μπορεί κάποιος, παρακαλώ, να πει στον Ροντ Στιούαρτ ότι είναι εντάξει να αποσυρθεί; Αυτό είναι ντροπιαστικό!»

Ένας άλλος ακόλουθος ευχήθηκε για την κατάστασή του γράφοντας: «Ελπίζω να είναι καλά»

Την ίδια στιγμή, αυστηρότερη κριτική άσκησε άλλος χρήστης αναφέροντας:

«Όποιος είναι αρκετά μεγάλος για να θυμάται τους Faces, μόνο θλίψη μπορεί να νιώσει βλέποντας αυτό. Τα παλιά του τραγούδια έχουν κουραστεί και τα καινούργια του είναι μέτρια. Το εγώ του τον κρατάει στη σκηνή. Έχει αρκετά χρήματα. Η σπίθα έχει σβήσει. Ας την αφήσει να σιγοκαίει και ας αποσυρθεί»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και άλλη τοποθέτηση:

«Είναι άλλη μία απόδειξη ότι οι boomers θα κρατηθούν από όποια δύναμη ή επιρροή έχουν μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουν. Είναι ασταμάτητοι»

Παράλληλα, σχολιάστηκε και η επιλογή παραμονής στα φώτα της δημοσιότητας:

«Μερικοί από τους μεγάλους σταρ μιας άλλης εποχής απλώς δεν ξέρουν πώς να “χαθούν στο ηλιοβασίλεμα”. Και αυτό είναι “ντροπιαστικό”»

Στον αντίποδα, υπήρξαν και υποστηρικτικές φωνές που υπερασπίστηκαν την προσπάθειά του:

«Είναι ένας από τους καλύτερους μεγαλύτερους σε ηλικία performers και τραγουδάει εντελώς ζωντανά, χωρίς να χρησιμοποιεί φωνητικά κομμάτια που παίζουν από πίσω. Έχω παρακολουθήσει πολλά βίντεό του από αυτή την περιοδεία και τραγουδάει αξιοσημείωτα καλά, ειδικά για την ηλικία του»

Το προηγούμενο επεισόδιο με τη φιάλη οξυγόνου

Το περιστατικό αυτό δεν ήταν το μοναδικό τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια άλλης συναυλίας, ο Ροντ Στιούαρτ βρέθηκε κοντά στο να λιποθυμήσει επί σκηνής.

Σε υλικό που δημοσίευσε το TMZ, διακρίνεται να στηρίζεται στον εξοπλισμό της σκηνής για να κρατήσει την ισορροπία του και να κάνει νεύμα στους συνεργάτες του, οι οποίοι έσπευσαν να του παρέχουν φιάλη οξυγόνου ώστε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Η εξέλιξη αυτή στο Σινσινάτι ακολούθησε μια ακόμη πρόσφατη ματαίωση εμφάνισής του στους καταρράκτες του Νιαγάρα.