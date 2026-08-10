Το φωτογραφικό λεύκωμα των καλοκαιρινών τους διακοπών, παρουσίασε στον προσωπικό της λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης η κόρη του Νίκου Γκατζογιάννη, Ελένη, χωρίς φυσικά να αφήσει έξω τον διάσημο Έλληνα πατέρα της και συγγραφέα του «Ελένη», Nicholas Gage, που βρίσκεται και αυτός στην χώρα μας.



Διανύοντας ουσιαστικά την δεύτερη εβδομάδα των διακοπών της οικογένειας της στην Ελλάδα, η συνεργάτιδα της Όπρα και διάσημη συγγραφέας στην Αμερική, Ελένη Gage αναφέρθηκε στο road trip που έκανε μέχρι τώρα σύσσωμη η οικογένεια της αλλά και στην στάση που έκαναν στην ιδιαίτερα πατρίδα του πατέρα της, στην Ηπειρο, πριν αναχωρήσουν για την μαγευτική Πάργα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε βουτιές, εξερεύνηση της γύρω περιοχής, βόλτες και περισσότερες φωτογραφίες των παιδιών που θα πάρει η οικογένεια μαζί της στην Αμερική για να θυμάται και αυτό το καλοκαίρι στην πατρίδα. Καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα αποτελούν τόσο για τον διάσημο Έλληνα συγγραφέα και δημοσιογράφο όσο και για την οικογένεια της κόρης του, Ελένης, μια αγαπημένη συνήθεια κάθε καλοκαίρι αλλά και μια επιστροφή στις «ρίζες» της οικογένειας Γκατζογιάννη, στην Ηπειρο.