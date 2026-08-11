Δραματικές ώρες ζει η Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό της Τρίτης, οι νεκροί ξεπερνούν πλέον τους 250, ενώ περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στη δυτική Κολομβία, σκάβοντας μέσα σε τεράστιους όγκους τσιμέντου και μετάλλων, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Συγγενείς περιμένουν δίπλα στα χαλάσματα

Στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, συγγενείς αγνοουμένων παραμένουν κοντά στα κατεστραμμένα κτήρια, περιμένοντας ένα σημάδι ζωής.

Οι διασώστες εργάστηκαν όλη τη νύχτα με γερανούς, εκσκαφείς, εργαλεία κοπής, αλλά και με γυμνά χέρια, απομακρύνοντας συντρίμμια κουβά-κουβά.

Η επιχείρηση διάσωσης χαρακτηρίζεται μάχη με τον χρόνο, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πολυκατοικίες, σπίτια και δημόσια κτήρια που κατέρρευσαν.

Βαρύς απολογισμός σε Περέιρα και Κάλι

Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγείσες περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών στους 254 το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 101 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Περέιρα, ενώ 95 νεκροί καταγράφηκαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.

Σοβαρές ζημιές έχουν αναφερθεί και στη Μανισάλες, όπου διαμερίσματα και δημόσια κτήρια γέμισαν συντρίμμια μετά την ισχυρή δόνηση.

Σχεδόν 100 μετασεισμοί

Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ θεωρείται ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κολομβία εδώ και δεκαετίες.

Η δόνηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην «καρδιά» της χώρας.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα, είχαν καταγραφεί σχεδόν 100 μετασεισμοί, κρατώντας τους κατοίκους σε διαρκή φόβο.

Πολλοί πέρασαν τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι νέες καταρρεύσεις ή ισχυρή μετασεισμική δόνηση.

Χιλιάδες σπίτια με ζημιές

Το γραφείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, OCHA, υπολογίζει ότι περίπου 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Δεκάδες κτήρια έχουν καταρρεύσει, ενώ εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Οι ζημιές δεν περιορίζονται σε σπίτια. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, έχουν πληγεί σχολεία, κέντρα υγείας και άλλες κρίσιμες υποδομές, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την περίθαλψη των τραυματιών και τη φιλοξενία των πληγέντων.

Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και υπάρχουν περιοχές όπου η εικόνα παραμένει ασαφής.

Η πρόσβαση σε ορισμένες κοινότητες είναι δύσκολη, ενώ οι συνεχείς μετασεισμοί επιβαρύνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Για την Κολομβία, οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες: πρώτα για την ανεύρεση επιζώντων και στη συνέχεια για τη στήριξη χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν σπίτια, συγγενείς και βασικές υποδομές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.