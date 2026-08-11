Την πρόκριση για τον τελικό των 200μ. ύπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης, εξασφάλισε ο Απόστολος Σίσκος και μάλιστα με πανελλήνιο ρεκόρ, παίρνοντας την 1η θέση στην ημιτελική σειρά του.

Ο 21χρονος κολυμβητής είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το έδειξε στον ημιτελικό των 200μ. ύπτιο, καθώς πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με χρόνο 1:54.06, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ.

Το προηγούμενο ήταν δικό του και συγκεκριμένα 1:54.12 από τις 8 Μαΐου, με τον Σίσκο να παίρνει την 1η θέση στην ημιτελική σειρά του και να είναι έτοιμος για τον τελικό, ο οποίος θα γίνει την Τετάρτη (12/8, 19:40).

Η επίδοση του Σίσκου έκανε υπερήφανη και τη μητέρα του, η οποία ήταν στις εξέδρες και πανηγύρισε έξαλλα για το νέο πανελλήνιο ρεκόρ του γιου της.