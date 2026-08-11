Στους 224 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη δυτική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο, ακόμη προσωρινό, απολογισμό των τοπικών αρχών.

Η σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε τη Δευτέρα κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσοκό, και έγινε αισθητή σε μεγάλες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Μπογκοτά, το Κάλι, η Περέιρα, η Μανισάλες και το Κιμπντό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ κατέγραψε το επίκεντρο στην περιοχή του Τσοκό, με εστιακό βάθος περίπου 107 χιλιομέτρων.

Καταρρεύσεις κτηρίων σε πολλές πόλεις

Η καταστροφή είναι εκτεταμένη, με τις αρχές να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ζημιές έχουν καταγραφεί σε Κάλι, Περέιρα, Κιμπντό, Μανισάλες και άλλες πόλεις της δυτικής Κολομβίας. Το Associated Press μετέδωσε ότι περισσότερα από 1.600 κτήρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ τουλάχιστον 61 έχουν καταρρεύσει πλήρως.

Στο Κάλι, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, οι ζημιές είναι ιδιαίτερα σοβαρές, με σωστικά συνεργεία και κατοίκους να εργάζονται μέσα στα χαλάσματα για να εντοπίσουν επιζώντες.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

«Ακούστηκε σαν βόμβα»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Στο Κάλι, κάτοικοι περιέγραψαν στο Caracol εικόνες πανικού, με κτήρια να καταρρέουν και γείτονες να σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν μπάζα και να αναζητήσουν εγκλωβισμένους.

«Το κτήριο κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Ακούστηκε σαν βόμβα. Ήταν φρικτό», δήλωσε κάτοικος της πόλης, σύμφωνα με διεθνείς μεταδόσεις.

🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Σοβαρό πλήγμα στην Περέιρα και στην περιοχή του καφέ

Μεγάλο βάρος έχει πέσει και στην Περέιρα, στην καρδιά της περιοχής παραγωγής καφέ της Κολομβίας.

Η πόλη περιλαμβάνεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, ενώ τοπικές και διεθνείς μεταδόσεις αναφέρουν καταρρεύσεις και βαριές ζημιές σε κτήρια. Η Guardian μετέδωσε ότι στη δυτική Κολομβία κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες διασώστες και εθελοντές, σε μια προσπάθεια να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Στη Μανισάλες, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η δόνηση προκάλεσε ζημιές ακόμη και σε εμβληματικά κτήρια, ενώ εικόνες από την περιοχή δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Chocó, Cali, Manizales, Pereira, son algunas de las ciudades más afectadas después del temblor de 7.4 de magnitud en Colombia pic.twitter.com/AzpYlYCw8v — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) August 10, 2026

Η επαρχία Τσοκό κοντά στο επίκεντρο

Η επαρχία Τσοκό, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού, παραμένει από τις πιο δύσκολες περιοχές για αποτίμηση, λόγω γεωγραφίας, απομακρυσμένων κοινοτήτων και προβλημάτων στις επικοινωνίες.

Σύμφωνα με το AP, τμήματα του Τσοκό είναι δύσκολα προσβάσιμα, γεγονός που καθυστερεί την πλήρη εικόνα για τις ζημιές και τους πληγέντες.

Στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Κιμπντό, έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, τραυματισμοί και φόβοι για επιπλέον θύματα, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

#Temblor imágenes de Cali, tras el terremoto de 7.4 grados. pic.twitter.com/83DXsIBRYp — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη κρίση για τη νέα κυβέρνηση του προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα λίγες ημέρες πριν από τη φυσική καταστροφή.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθεί η διάθεση πόρων, η κινητοποίηση σωστικών συνεργείων και η αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η Κολομβία έχει δεχθεί προσφορές βοήθειας από χώρες της περιοχής και από τις ΗΠΑ.

Ζημιές σε αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε προβλήματα και στις μεταφορές.

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ανέστειλε τη λειτουργία αεροδρομίων σε Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι για δομικές ζημιές.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους και δημόσια κτήρια, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποτυπώσουν την πραγματική έκταση της καταστροφής.

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Παρά το μέγεθος του σεισμού, το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι.

Η δόνηση, πάντως, έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και σε γειτονικές χώρες, όπως ο Ισημερινός, ο Παναμάς και η Βενεζουέλα, σύμφωνα με διεθνείς μεταδόσεις.

Η ισχυρότερη δόνηση εδώ και δεκαετίες

Η Κολομβία βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, καθώς επηρεάζεται από τη σύγκλιση τεκτονικών πλακών και από το σύνθετο ανάγλυφο των Άνδεων.

Το El País σημείωσε ότι ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ είναι από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ υπενθύμισε ότι η Κολομβία έχει βιώσει στο παρελθόν καταστροφικούς σεισμούς, όπως εκείνον του 1999 στην περιοχή του καφέ.

Φόβοι για νέο βαρύτερο απολογισμό

Ο απολογισμός των 224 νεκρών παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε πολλές πόλεις.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι, αγνοούμενοι και περιοχές όπου η πρόσβαση παραμένει δύσκολη.

Για χιλιάδες οικογένειες, η νύχτα μετά τον σεισμό πέρασε στους δρόμους, σε ανοιχτούς χώρους ή κοντά στα χαλάσματα των σπιτιών τους, με τον φόβο των μετασεισμών να παραμένει έντονος.

Η προτεραιότητα των αρχών είναι πλέον διπλή: να σωθούν όσοι παραμένουν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια και να στηριχθούν οι κοινότητες που μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν σπίτια, υποδομές και ανθρώπους.