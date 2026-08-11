Οι προσπάθειες διάσωσης σε ολόκληρη τη δυτική Κολομβία συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα σήμερα, Τρίτη, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσκαβαν ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια και ισοπεδωμένα σπίτια, εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την καρδιά της περιοχής καλλιέργειας καφέ της Κολομβίας νωρίς τη Δευτέρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο σεισμός μετέτρεψε πολυώροφα κτίρια σε ερείπια σε πόλεις όπως η Περέιρα και η Κάλι, ενώ προκάλεσε ρωγμές σε έναν από τους πύργους ενός ιστορικού καθεδρικού ναού στην πόλη Μανισάλες.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, με τη βοήθεια της αστυνομίας, στρατιωτών και εθελοντών, εργάστηκαν όλη τη νύχτα με εκσκαφείς και, κατά καιρούς, με τα γυμνά τους χέρια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Στην πόλη Κάλι, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον 85 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Δεκάδες κτίρια κλίνουν επικίνδυνα ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους.

Αρκετοί από τους επάνω ορόφους ενός από τα νοσοκομεία της πόλης –μερικοί από τους οποίους ήταν αφιερωμένοι στην παιδιατρική περίθαλψη– κατέρρευσαν, παγιδεύοντας μερικούς ασθενείς και αναγκάζοντας περίπου 600 άλλους να λάβουν περίθαλψη σε έναν δρόμο γεμάτο ερείπια, όπως δήλωσε η διευθύντρια του νοσοκομείου, Ίρνε Τόρες Κάστρο, στο τηλεοπτικό κανάλι Caracol.

Η 43χρονη, Κάρμεν Γιασμίν Γκαρσία, κάτοικος της Κάλι που εργάζεται εθελοντικά με τις ομάδες διάσωσης, δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι η ομάδα της είχε απελευθερώσει επτά άτομα από ένα κτίριο που είχε καταρρεύσει, αλλά τέσσερα ακόμα άτομα και ένας σκύλος παρέμεναν παγιδευμένοι.

«Πριν από λίγο ακούγαμε ξύσιμο, αλλά τώρα δεν ακούμε τίποτα. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο σκύλος είναι ζωντανός και ότι μπορούμε να βγάλουμε έξω αυτούς τους ανθρώπους», είπε η Γκαρσία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Χρειαζόμαστε ανθρώπους με ξύλα και φτυάρια· όσο περισσότεροι βοηθήσουν, τόσο καλύτερα».

Στην Περέιρα, πρωτεύουσα της σοβαρά πληγείσας πολιτείας, Ρισαράλντα, οι Αρχές ανέφεραν 66 νεκρούς.

Η πόλη υπέστη επίσης μερικές από τις πιο εμφανείς καταστροφές, με ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από σκυρόδεμα και χάλυβα. Βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και επαληθεύτηκε από το Reuters έδειχνε το αεροδρόμιο της πόλης να ταλαντεύεται βίαια κατά τη διάρκεια του σεισμού, με μεγάλα κομμάτια της οροφής να καταρρέουν, ενώ οι άνθρωποι είχαν καταφύγει εκεί.

Άλλα 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Τσόκο, την αγροτική επαρχία που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η καταστροφή έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με τον φονικό σεισμό του 1999 που κατέστρεψε την ίδια περιοχή καλλιέργειας καφέ, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων, καθώς και με τους καταστροφικούς σεισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 6.300 ανθρώπους στη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο.