Μια γυναίκα και το έξι μηνών μωρό της διασώθηκαν στο Κάλι της Κολομβίας, αφού είχαν παγιδευτεί ανάμεσα στα συντρίμμια μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από εθελοντές, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν όταν άκουσαν τις κραυγές της μητέρας που ζητούσε βοήθεια. Η γυναίκα και ο γιος της βρίσκονταν μέσα σε ένα πενταώροφο κτίριο, το οποίο κατέρρευσε μετά τον ισχυρό σεισμό.

Μετά τον απεγκλωβισμό τους, η μητέρα και το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

Debajo de los escombros hay esperanza de vida



Una mujer y su bebé de seis meses de nacido fueron rescatados en Cali después de quedar en medio de los escombros tras el terremoto de 7.4 grados.



El rescate lo hicieron voluntarios que ayudaron al escuchar voces de auxilio de la… pic.twitter.com/UFrkL76nnC — ZonaCero (@zonacero) August 10, 2026

Οι προσπάθειες διάσωσης σε ολόκληρη τη δυτική Κολομβία συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα σήμερα, Τρίτη, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσκαβαν ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια και ισοπεδωμένα σπίτια, εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την καρδιά στην περιοχή καλλιέργειας καφέ της Κολομβίας νωρίς τη Δευτέρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο σεισμός μετέτρεψε πολυώροφα κτίρια σε ερείπια σε πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι, ενώ προκάλεσε ρωγμές σε έναν από τους πύργους ενός ιστορικού καθεδρικού ναού στην πόλη Μανισάλες.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, με τη βοήθεια της αστυνομίας, στρατιωτών και εθελοντών, εργάστηκαν όλη τη νύχτα με εκσκαφείς και, κατά καιρούς, με τα γυμνά τους χέρια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Στην πόλη Κάλι, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον 85 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Δεκάδες κτίρια κλίνουν επικίνδυνα ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους.

Αρκετοί από τους επάνω ορόφους ενός από τα νοσοκομεία της πόλης –μερικοί από τους οποίους ήταν αφιερωμένοι στην παιδιατρική περίθαλψη– κατέρρευσαν, παγιδεύοντας μερικούς ασθενείς και αναγκάζοντας περίπου 600 άλλους να λάβουν περίθαλψη σε έναν δρόμο γεμάτο ερείπια, όπως δήλωσε η διευθύντρια του νοσοκομείου, Ίρνε Τόρες Κάστρο, στο τηλεοπτικό κανάλι Caracol.