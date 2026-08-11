Η σύγκρουση σκαφών στους Αντίπαξους, στον όρμο Βουτούμι καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, αποτυπώνοντας την εικόνα του μικρότερου σκάφους με 10 επιβαίνοντες να έχει εγκλωβιστεί στο μπροστινό μέρος του μεγαλύτερου επιβατηγού, στο οποίο επέβαιναν περισσότερα από 200 άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8) και κινητοποίησε τις λιμενικές αρχές. Το μικρότερο τουριστικό σκάφος κατέπλευσε στο νέο λιμάνι Παξών, όπου τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες του Λιμενικού

Το δεύτερο πλοίο συνέχισε την πορεία του με δικά του μέσα προς το λιμάνι Κέρκυρας, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος Λιμενικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από την πρόσκρουση δεν παρατηρήθηκε εισροή υδάτων σε κανένα από τα δύο πλοία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.