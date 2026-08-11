Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο Europa League μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν, πάει απευθείας στη League Phase και ξέρει ήδη τους πρώτους 15 πιθανούς αντιπάλους του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν, φυσικά, να είναι στη League Phase του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στα δύο παιχνίδια με τους Ολλανδούς όμως δεν ήταν όσο καλοί θα έπρεπε και μοιραία αποκλείστηκαν.

Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν στο Europa League έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase, όπως και άλλες 15 ομάδες που επίσης βρίσκονται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας.

Με δεδομένο πως κάθε ομάδα αντιμετωπίζει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ, αυτές οι 15 ομάδες, εν αναμονή των άλλων 20 που θα προκύψουν από τα προκριματικά, είναι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Γιουβέντους

Μίλαν

Άλκμααρ

Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ρεν

Στουρμ Γκρατς

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Θέλτα

Χόφενχαϊμ

Τορεένσε