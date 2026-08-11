Τις δραματικές στιγμές που έζησαν όταν η Κολομβία χτυπήθηκε από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ περιέγραψαν Έλληνες που κατοικούν στη χώρα, μεταφέροντας την εικόνα που επικράτησε αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση.

Ένας Έλληνας κάτοικος της Κολομβίας περιέγραψε το μέγεθος της δόνησης, σημειώνοντας πως πρόκειται για το ισχυρότερο χτύπημα που έχει βιώσει στα 13 χρόνια που ζει στη χώρα. Όπως ανέφερε, στην περιοχή της Μπογκοτά δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές, ούτε θύματα ή τραυματισμοί, ενώ πολύ πιο σοβαρή είναι η κατάσταση σε άλλες πόλεις.

«Τώρα είναι τρεις το μεσημέρι πλέον. 7:30 νιώσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δυνατό κούνημα, το μεγαλύτερο που έχουμε ζήσει δυστυχώς εδώ στην Κολομβία τα τελευταία 13 χρόνια που ζω εδώ. Εδώ στην περιοχή της Μπογκοτά, ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές, σχεδόν καθόλου ζημιές και, ευτυχώς, καθόλου θύματα ή τραυματισμοί. Αλλά, δυστυχώς, στην πόλη του Κάλι, στην πόλη της Περέιρα και άλλες, όπως και στο Κιμπτό, όπου ήταν και το επίκεντρο του σεισμού στα δυτικά της χώρας, στα παράλια του Ειρηνικού, εκεί δυστυχώς έχουμε αρκετά θύματα και μακάρι ο Θεός να μη θέλει να μην έχουμε παραπάνω εγκλωβισμένους. Έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταρρεύσει πάνω από 20, 25 κτίρια τουλάχιστον στο Κάλι. Από τις τελευταίες πληροφορίες που ακούμε εδώ στην Κολομβία και ελπίζω πραγματικά να ήταν αυτός ο σεισμός ο μεγάλος, γιατί πραγματικά σας λέω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο», είπε αρχικά Έλληνας κάτοικος.

«Ξυπνήσαμε άρον άρον, κατεβήκαμε κάτω όλοι»

Ο ίδιος περιέγραψε και τις πρώτες στιγμές μετά την έναρξη της σεισμικής δόνησης, όταν οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ οι σειρήνες ακούγονταν σε ολόκληρη την πόλη.

«Ξυπνήσαμε από τον σεισμό, κοιμόμασταν, ήταν 7:30 το πρωί. Ξυπνήσαμε άρον άρον, κατεβήκαμε κάτω όλοι. Χτυπήσαν πάρα πολλές σειρήνες σε όλη την πόλη. Όχι, ευτυχώς χωρίς πανικό, αλλά με πολύ μεγάλη ανησυχία για αυτό που ζήσαμε, γιατί ήταν πραγματικά τρομακτικό το χτύπημα. Ήταν πολύ δυνατό, δηλαδή δεν έχουμε ζήσει εμείς και από Θεσσαλονίκη παλιότερα με σεισμούς, αλλά όχι τόσο κάτι τόσο πολύ δυνατό. Ελπίζουμε να ήταν αυτό το μεγάλο το χτύπημα και να μη γίνει κάτι παραπάνω. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, ή τουλάχιστον όσοι Έλληνες είμαστε εδώ στην Μπογκοτά. Είμαστε καλά και ελπίζουμε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα και να ήταν αυτό το τελευταίο».

Στο MEGA μίλησε και ο κ. Χριστόπουλος, κάτοικος Κολομβίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί μετά τον κύριο σεισμό και στους μετασεισμούς που ακολούθησαν.

«Έχουν κλείσει αεροδρόμια. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, γιατί έχουν γίνει πάνω από δεκαπέντε μετασεισμοί μέχρι τώρα. Η γη συνεχίζει να τρέμει. Αυτό που παρατήρησα εγώ και μου έχει μείνει ως προσωπική εμπειρία είναι ότι πριν το σεισμό η θερμοκρασία εδώ ένιωσα ότι ανέβηκε απότομα και αμέσως έγινε αυτός ο μεγασεισμός».

Στον «δακτύλιο της φωτιάς» το επίκεντρο

Σύμφωνα με γεωλογικά ινστιτούτα στην Αμερική και την Ευρώπη, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη σεισμική ακολουθία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Τσάκου, η οποία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς», την πιο σεισμογενή ζώνη του πλανήτη.

Ο «δακτύλιος της φωτιάς» εκτείνεται γύρω από τον Ειρηνικό και αποτελεί ένα γεωλογικό φαινόμενο που συνδέεται με μεγάλο αριθμό σεισμών στην περιοχή του Ειρηνικού, στην Ιαπωνία και στη Λατινική Αμερική. Ολόκληρη η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς», όπως και πολλές περιοχές της Λατινικής Αμερικής.

Βιβλική καταστροφή με πάνω από 160 νεκρούς

Οι προσπάθειες διάσωσης σε ολόκληρη τη δυτική Κολομβία συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα σήμερα, Τρίτη, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσκαβαν ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια και ισοπεδωμένα σπίτια, εν μέσω φόβων ότι ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την καρδιά της περιοχής καλλιέργειας καφέ της Κολομβίας νωρίς τη Δευτέρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 164 ανθρώπων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, με τη βοήθεια της αστυνομίας, στρατιωτών και εθελοντών, εργάστηκαν όλη τη νύχτα με εκσκαφείς και, κατά καιρούς, με τα γυμνά τους χέρια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Στην πόλη Κάλι, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον 85 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Δεκάδες κτίρια κλίνουν επικίνδυνα ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους.