Η ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας στη Σικελία προκάλεσε την Τρίτη προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς σύννεφο τέφρας κατευθύνθηκε προς τον εναέριο χώρο της Μάλτας.

Η εξέλιξη οδήγησε αεροπορικές εταιρείες στην ακύρωση πτήσεων με προορισμό το μεσογειακό νησί, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης λόγω της κορύφωσης της θερινής τουριστικής σεζόν.

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή προβλήματα στις πτήσεις εξαιτίας νεφών ηφαιστειακής τέφρας πάνω από τα μαλτέζικα νησιά έπειτα από την πρόσφατη δραστηριότητα του Ηφαιστείου Αίτνα», ανέφερε το διεθνές αεροδρόμιο της Μάλτας σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Facebook.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου είπε πως 19 πτήσεις ακυρώθηκαν έως αργά το απόγευμα, ενώ σε αρκετές άλλες έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Το αεροδρόμιο της Μάλτας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων νότια του ηφαιστείου της Αίτνας, του ενεργότερου στην Ευρώπη, το οποίο άρχισε να εκρήγνυται ξανά την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας στο κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Σικελίας, στη πόλη Κατάνια.