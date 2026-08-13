Η Αμάλ Κλούνεϊ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με τη μόδα που έχει ιστορία.

Η γνωστή δικηγόρος και ακτιβίστρια βρέθηκε μαζί με την οικογένειά της στη Villa Passalacqua, στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, για το φιλανθρωπικό δείπνο του Clooney Foundation for Justice, επιλέγοντας για την περίσταση μια εντυπωσιακή vintage δημιουργία του Τζον Γκαλιάνο.

Το μαύρο φόρεμα, που έφτανε μέχρι το πάτωμα, προέρχεται από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2004 του σχεδιαστή. Η λιτή γραμμή του συνδυαζόταν με κεντημένα λουλούδια, ενώ το στοιχείο που έκλεβε την παράσταση ήταν ένας μεγάλος βελούδινος φιόγκος σε κιτρινοπράσινη απόχρωση, τοποθετημένος στο μπροστινό μέρος του φορέματος.

Η Αμάλ ολοκλήρωσε το look της με μακριά χρυσά σκουλαρίκια, oversized γυαλιά ηλίου Chloé και μια μπορντό τσάντα από πλεκτό δέρμα, δημιουργώντας ένα σύνολο με έντονο vintage χαρακτήρα αλλά απόλυτα σύγχρονη αισθητική.

Amal Clooney dazzles in vintage John Galliano for dinner with George and kids in Lake Como https://t.co/f9F2v70ccl pic.twitter.com/bR8ajqPOzg — Page Six (@PageSix) August 12, 2026

Όπως αναφέρει το Page Six, στη διάρκεια της οικογενειακής εμφάνισης, κρατούσε από το χέρι τον 8χρονο γιο της, Αλεξάντερ, ο οποίος φορούσε μπεζ κοστούμι με σανδάλια. Μαζί τους ήταν και η δίδυμη αδελφή του, Έλα, στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό ανοιχτό γκρι κοστούμι.

Η ιδιαίτερη σχέση της Αμάλ Κλούνεϊ με τον Τζον Γκαλιάνο

Η επιλογή του Τζον Γκαλιάνο για τη συγκεκριμένη βραδιά αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ότι το Met Gala του 2027 θα τιμήσει το έργο του σχεδιαστή, μια απόφαση που έχει προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο της μόδας.

Η Αμάλ, πάντως, είναι εδώ και χρόνια θαυμάστρια των δημιουργιών του Τζον Γκαλιάνο και έχει εμφανιστεί αρκετές φορές με κομμάτια του. Με δεδομένη την ιδιαίτερη σχέση της με το έργο του σχεδιαστή, δεν θα ήταν καθόλου απίθανο να τη δούμε να επιστρέφει στο Met Gala τον ερχόμενο Μάιο με ακόμη μία εντυπωσιακή αρχειακή δημιουργία.