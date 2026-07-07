Η νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας προκάλεσε ανησυχία και έντονο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της εκπομπής μεγάλων ποσοτήτων ηφαιστειακής τέφρας, η οποία δημιούργησε προσωρινά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στη Σικελία. Με αφορμή τις εξελίξεις, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί εάν υπάρχει πιθανότητα η τέφρα να φτάσει στην Ελλάδα και τι δείχνουν τα τελευταία μετεωρολογικά και ηφαιστειακά δεδομένα.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, το φαινόμενο δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, καθώς ένα αντίστοιχα ισχυρό επεισόδιο είχε καταγραφεί σχεδόν την ίδια περίοδο πριν από δύο χρόνια, προκαλώντας παρόμοιες επιπτώσεις.

🎯ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΕΤΝΑΣ

✅Η πρόσφατη δραστηριότητα της Αίτνας προκάλεσε, όπως είναι φυσικό, έντονο ενδιαφέρον, καθώς συνοδεύτηκε από εκπομπή ηφαιστειακής τέφρας και πρόσκαιρα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις της Σικελίας. Αξίζει να θυμίσουμε ότι σχεδόν… pic.twitter.com/5GH6PfTzBE — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 7, 2026

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Ο Θοδωρής Κολυδάς υπενθυμίζει ότι η πρόσφατη δραστηριότητα της Αίτνας συνοδεύτηκε από σημαντική εκπομπή ηφαιστειακής τέφρας, γεγονός που επηρέασε προσωρινά τις αεροπορικές συγκοινωνίες στη Σικελία. Παράλληλα, σημειώνει ότι «Αξίζει να θυμίσουμε ότι σχεδόν ακριβώς πριν από δύο χρόνια, στις αρχές Ιουλίου του 2024, είχε σημειωθεί ανάλογο έντονο επεισόδιο, επίσης με σημαντική παραγωγή τέφρας και επιπτώσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζει ότι, με βάση τα χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας κατά τη θερινή περίοδο, δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας για μεταφορά της ηφαιστειακής τέφρας προς τη χώρα μας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει, «Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η μετεωρολογική κυκλοφορία της θερινής περιόδου λειτουργεί συνήθως ανασταλτικά για μεταφορά ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα προς την περιοχή μας. Η επικράτηση των μελτεμιών και, γενικότερα, των βορείων ρευμάτων στα κατώτερα και συχνά στα μέσα τροποσφαιρικά στρώματα δεν ευνοεί ανατολική μεταφορά τέφρας προς το Ιόνιο και την Ελλάδα».

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος παραπέμπει στα πιο πρόσφατα δεδομένα του Κέντρου Παρακολούθησης Ηφαιστειακής Τέφρας της Τουλούζης, τα οποία, όπως τονίζει, δεν καταγράφουν κάποια εξέλιξη που να προκαλεί ανησυχία για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «Άλλωστε, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου Παρακολούθησης Ηφαιστειακής Τέφρας της Τουλούζης δεν δείχνουν κάτι ανησυχητικό για την περιοχή μας. Η τελευταία επίσημη ενημέρωση αναφέρει ότι η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει σταματήσει, η τέφρα περιορίζεται στην περιοχή της κορυφής και δεν αναμένεται νέφος ηφαιστειακής τέφρας στις επόμενες προγνωστικές ώρες».