Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, δύο ημέρες μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε περιοχές της Ουκρανίας.

Οι προηγούμενοι βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 28 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 26 στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα μέχρι στιγμής.