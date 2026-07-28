Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον ο Λόβρο Μάγερ καθώς υπέγραψε το συμβόλαιό του διάρκειας τεσσάρων ετών και την Τετάρτη (29/7) η ΠΑΕ θα ανακοινώσει επισήμως τη μεταγραφή του.

Μετά την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα η Ένωση κινείται για την απόκτηση δύο παικτών για τη μεσαία γραμμή και ο ένας εξ αυτών θα είναι ο 28χρονος Κροάτης, ο οποίος θα αποτελέσει και την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της.

Οι «κιτρινόμαυροι» συμφώνησαν με τη Βόλφσμπουργκ στα 6 εκατ. ευρώ και ο Μάγερ πήγε στην Ολλανδία, όπου γίνεται η προετοιμασία της ομάδας, υπογράφοντας το συμβόλαιό του, διάρκειας τεσσάρων ετών.

Το μόνο που απομένει για να κλείσει και τυπικά το θέμα, πλέον, είναι η ανακοίνωση της ΑΕΚ και θα έρθει την Τετάρτη (29/7), με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να συνεχίζει τις συζητήσεις με τους πιθανούς στόχους για την απόκτηση κι άλλου παίκτη για τη μεσαία γραμμή.