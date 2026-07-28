Στο Άπελντορν της Ολλανδίας βρίσκεται ο Λόβρο Μάγιερ για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ, της οποίας θα αποτελέσει την πιο ακριβή μεταγραφή.

Η Ένωση έχει συμφωνήσει σε όλα τόσο με τον 28χρονο Κροάτη χαφ όσο και με τη Βόλφσμπουργκ, στην οποία θα δώσει το ποσό των 6 εκατ. ευρώ, με τη μεταγραφή να έχει μπει στην τελική ευθεία.

Ο Μάγιερ πέρασε ήδη ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων» και βρίσκεται στο Άπελντορντ για να υπογράψει και να αρχίσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Το μόνο που απομένει για να κλείσει και τυπικά το θέμα είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ, η οποία θα κινηθεί για την απόκτηση κι άλλου παίκτη για τη μεσαία γραμμή, με τους Χαβιέρ Ριμπάλτα και Νίκολιτς να έχουν εξετάσει διάφορες περιπτώσεις παικτών.