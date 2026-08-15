Τα αγαπημένα angry birds επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη για μια νέα, ξεκαρδιστική περιπέτεια, όπου η πατρότητα και η σωτηρία του κόσμου γίνονται η μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής τους.

Αυτά τα Χριστούγεννα, οι αγαπημένοι ήρωες του «Angry Birds» επιστρέφουν με την τρίτη κινηματογραφική τους περιπέτεια. Το «Angry Birds 3» έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια νέα ιστορία γεμάτη χιούμορ, δράση και ανατροπές για όλη την οικογένεια.

Αυτή τη φορά, ένα angry bird καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του: να επιβιώσει ως πατέρας και, ταυτόχρονα, να σώσει τον κόσμο. Η νέα περιπέτεια συνδυάζει τις ξεκαρδιστικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν το αγαπημένο franchise με μια αποστολή που απαιτεί θάρρος, συνεργασία και… αρκετή υπομονή.

Με τους γνώριμους ήρωες να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο, το «Angry Birds 3» υπόσχεται μια διασκεδαστική κινηματογραφική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Η ταινία φέρνει στις αίθουσες την ενέργεια, το χιούμορ και την ανατρεπτική διάθεση του κόσμου των Angry Birds, σε μια περιπέτεια που θα δοκιμάσει τις δυνάμεις των ηρώων με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο.

Η νέα ταινία «Angry Birds 3» κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 24 Δεκεμβρίου, αποτελώντας μια από τις οικογενειακές κινηματογραφικές προτάσεις των φετινών Χριστουγέννων.