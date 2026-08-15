Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου στον Έβρο, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα στον κάθετο άξονα Αρδανίου–Ορμενίου.

Τρεις από τους τραυματίες —οι δύο οδηγοί και ένα παιδί— φέρονται να έχουν υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρύτερα.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 19:20, στο τμήμα του κάθετου οδικού άξονα ανάμεσα στα χωριά Λυκόφη και Λύρα. Κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά ή πλαγιομετωπικά, με τη βιαιότητα της πρόσκρουσης να προκαλεί τον τραυματισμό και των έξι επιβαινόντων.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρότατη σύγκρουση, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο οχήματα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα ή εάν προηγήθηκε κάποιος λανθασμένος χειρισμός. Δεν έχει επίσης ανακοινωθεί εάν στην πρόκληση του ατυχήματος συνέβαλαν η ταχύτητα, η κατάσταση του οδοστρώματος ή κάποιος άλλος παράγοντας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού μέσου «Ράδιο Έβρος»,, στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε μόνη της μία Ελληνίδα οδηγός. Στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μία πενταμελής οικογένεια, αποτελούμενη από τους γονείς και τα παιδιά τους. Το αυτοκίνητο της οικογένειας έφερε γερμανικές πινακίδες, ενώ ο οδηγός του ήταν επίσης Έλληνας.

Στο νοσοκομείο και οι έξι επιβαίνοντες

Αμέσως μετά τη σύγκρουση κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι έξι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι δύο οδηγοί και ένα από τα παιδιά φέρονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να έχουν υποστεί σοβαρότερα τραύματα. Οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή κλινική τους εικόνα.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Ο κάθετος άξονας Αρδανίου–Ορμενίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες του Έβρου. Έχει συνολικό μήκος περίπου 124 χιλιομέτρων και συνδέει την Εγνατία Οδό, από τον κόμβο του Αρδανίου, με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο Ορμένιο.